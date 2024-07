Les reflexions de David Català després de l’estrena davant el Nàstic

El CE Sabadell va perdre en el primer partit de la temporada 24-25 davant el Nàstic (0-2). Tot just deu dies després de la tornada als entrenaments, els homes de David Català van deixar bones sensacions malgrat que el resultat final va ser advers. “Sent el primer partit de pretemporada i després de deu dies d’entrenaments, totes les conclusions que hem d’extreure són positives. Els jugadors que han tingut participació han estat al ritme que els hem demanat i sí que davant teníem un molt bon equip, però el més important és anar agafant minuts, començar a conèixer els companys i el que volem”, reflexiona Català.

No obstant això, si una cosa negativa va deixar el duel va ser la lesió de Peque Polo. Les primeres exploracions parlaven d’una possible afectació al peroné, però encara es troba pendent de fer proves mèdiques. “És clarament el que més em preocupa del partit. Hem de veure com evoluciona, però tenia el turmell bastant inflamat. És el risc d’aquest tipus de partits i esperem tenir-lo disponible com més aviat millor”. Amb encara un mes de mercat per davant, el tècnic creu que les prioritats ara són “guanyar múscul al mig del camp i a la defensa i apuntalar l’atac amb un nou”.

Mentrestant, però, ha utilitzat molts jugadors joves i del filial. “Els joves han d’estar per ajudar i ho estan fent. Estan aportant ritme i il·lusió. A Pau i Morcillo els compto ja com a jugadors de la primera plantilla i la resta estan entrenant bé i hem d’anar veient amb quins podrem comptar més durant la temporada”. I a l’altre extrem, es va estrenar el més veterà de la plantilla: Rubén Martínez, fitxatge estrella del mercat. “És un jugador que ha de donar aquest tret diferencial a l’equip. Ha vingut amb una predisposició i ganes increïbles. Ha jugat menys perquè està una mica tocat de la càrrega d’aquests primers dies, però estic molt satisfet amb el seu rendiment”, admet.

Un altre dels trets diferencials de la temporada pot ser l’afició. El primer entrenament, centenars de persones van acudir a l’estadi per veure el primer dia de feina dels homes de David Català i en el primer amistós, la predisposició no va ser diferent. La tribuna de la Nova Creu Alta va presentar un aspecte immillorable. “La gent ha vingut amb moltes ganes i segurament volia veure un bon resultat avui, però hem d’estar tranquils. Jo estic molt content amb el suport que ens estan donant en persona i a les xarxes i això és primordial. Vindran moments bons i vindran moments dolents, però no podem perdre aquesta connexió”, apunta Català.