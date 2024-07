El Sabadell deixa bones sensacions en la seva estrena davant el Nàstic (0-2)

Després de 10 dies de feina, el Sabadell s’ha estrenat a la pretemporada amb una derrota (0-2) davant el Nàstic, de Primera Federació, a la Nova Creu Alta. Més de dos mil espectadors han donat un bon ambient a la zona de tribuna, demostrant la seva fidelitat a la campanya de l’Ara més que mai.

El primer onze de David Català només tenia un jugador de la passada temporada, el jove Marru. Podem afegir el lateral esquerre Pau Fernández que va pujar del juvenil. La resta, tot nou, amb la presència d’alguns components del filial, com el migcampista Hugo García Justo o el davanter Adri González. Molt aviat ha entrat també Alya Camara per substituir, en el minut 15, al lesionat Peque Polo, qui s’ha queixat del turmell després de rebre una dura entrada. Primer contratemps. Caldrà veure l’abast de la lesió.

Ha començat el Sabadell exercint una pressió des de dalt en uns primers minuts de màxima intensitat, l’ADN que vol imposar el tècnic arlequinat. L’ex del Lleida, Ton Ripoll, ha actuat com a lateral dret, per aprofitar la seva projecció ofensiva. La primera acció de perill ha tingut Adri González, ‘Haaland‘, de protagonista en un cop de cap desviat després d’una sortida en fals del porter Dani Rebollo en un servei de cantonada.

Del possible 1-0 s’ha passat al 0-1 també a pilota aturada. Una falta d’Alfredo Pedraza, que li ha costat la groga, ha permès a Jaume Jardí col·locar la pilota a l’escaire, sense opció per a Gianni. Ha pogut empatar el conjunt arlequinat en un xut llunyà de Marru que Dani Rebollo ha desviat a córner. A partir d’aquí, el partit s’ha espessit i ha baixat el ritme. Al Sabadell li costava generar al mig del camp, la zona on es noten més mancances ara mateix. Les últimes incorporacions hauran d’anar en aquesta direcció i un dels principals objectius és aconseguir més potència física.

Carrusel de canvis

Els canvis han marcat, com és habitual en aquests partits, la segona meitat en ambdós equips. De fet, el Nàstic ha variat totalment l’onze mentre en el cantó arlequinat han entrat el porter Froi Leal, Marc Vargas, Nicolás Olmedo, Javi Morcillo, Hugo García Yáñez i Javi Delgado. Es tracta d’acumular minuts i ritme. Els primers minuts de la represa han tingut un clar domini del Sabadell, arribant amb facilitat a l’àrea grana.

Marru s’ha topat amb les cames d’un defensa en un xut que buscava la porteria. També una bona internada de Pau Fernández no ha trobat rematador. La tribuna s’ha animat amb crits de suport. Es nota entre l’afició la il·lusió de fer una gran temporada i aspirar al retorn a Primera Federació.

David Català ha tornat a moure la banqueta en el minut 62 amb l’entrada de Rubén Martínez, Marco Martínez, Sahel, Juanma García i Quim Utgés en el 70′. Ha acabat el partit amb un onze totalment nou. Ha perdut pistonada ofensiva el Sabadell, que ha pogut encaixar el 0-2 en una acció personal de l’exarlequinat Marc Fernández. Ho han evitat entre Froi Leal i el pal. La millor oportunitat per empatar ha arribat en el minut 81 en una bona rematada de Javi Delgado que ha rebutjat Joan Salvà després d’una bona combinació amb Rubén Martínez. Com ha passat a la primera part, del possible 1-1 s’ha passat al 0-2, obra d’Antoñín després d’una pèrdua arlequinada.

No es poden treure gaires conclusions d’aquest primer duel de pretemporada. Ganes moltes, detalls també, però encara queda molta feina per fer i també queden peces per arribar. El Sabadell 24/25 es troba en plena construcció.

FITXA TÈCNICA

Sabadell: Gianni; Ton Ripoll, Diego Cámara, Alfredo Pedraza, Pau Fernández, Urri, Marru, Hugo Garcia Justo, Peque Polo (Alya Camara, m. 15), Adri González i Gonpi. També han jugat: Froi Leal, Marc Vargas, Nicolás Olmedo, Javi Delgado, Javi Morcillo, Rubén Martínez, Marco Martínez, Sahel, Juanma García, Quim Utgés.

Gimnàstic: Dani Rebollo; Antonio Leal (Dufor, m. 38), Gorka Pérez, Ander Goristidi, Marc Montalvo, Jaume Jardí, Pablo Fernández, Mario Rodríguez, Tirlea, David Concha, Santi Guzmán. També han jugat: Joan Salvà, Pol Domingo, Antoñín, Marc Fernández, Óscar Sanz, Iván de la Peña, Borja Martínez, Joan Oriol, Víctor Narro, Arnau Sans, Monnie i Oriol Subirats.

Àrbitre: Xavier Alins Rodríguez,Comitè Català. Grogues: Alfredo Pedraza, Hugo García Yáñez, Juanma García; Gorostidi, Marc Fernández.

Gol: 0-1, minut 20: Jaume Jardí; 0-2, minut 83: Antoñín.

Incidències: Uns dos mil espectadors a la tribuna de la Nova Creu Alta.

FOTOS: LLUÍS FRANCO