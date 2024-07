Montse Barderi farà que el festival MOT 2025 redefineixi què és l’amor

El festival de literatura MOT 2025 buscarà diferents angles des d’on viure l’amor i, per tant, reflexionar-ne. L’escriptora i filòsofa sabadellenca Montse Barderi serà la comissària de la pròxima edició de l’esdeveniment olotí-gironí, que se celebrarà el març de l’any que ve. Un vers de Maria-Mercè Marçal inspira la programació: “Un altre nom, si us plau, per a l’amor”.

Segons Barderi, aquest vers ens indica que ens calen altres models d’amor que els heretats, i a la vegada reivindica la nostra fe en el llenguatge per arribar a nous terrenys que ampliïn o redefineixin l’amor. “Malgrat tantes accepcions i possibilitats, sí que sabem que hi ha un nom per a l’amor que és un oxímoron: el maltractament. Per això, la definició aristotèlica de l’amor com ‘l’encontre entre persones nobles que es fan mútuament el bé’ segueix travessant els segles carregada de llum”, explica l’escriptora.

Així, el festival MOT 2025 vol trobar tants noms com sigui possible per a l’amor i, amb aquesta finalitat, el tractarà des de diferents perspectives: la passió, l’amor contrariat, l’amor queer, l’amor en les diferents edats de la vida, l’amor en una societat hipersexualitzada i exhausta, l’amor i la IA, o el debat que hi ha a l’entorn de qüestions tradicionalment relacionades amb l’amor com és la fidelitat.

En paraules de la comissària, “el resultat que busquem és el mateix que succeeix quan llegeixes un bon llibre: adquirir noves capacitats per veure la realitat amb més camp de visió, perquè som qui arribem a ser gràcies als llibres que hem llegit i fins a on hem estat capaços d’estimar”. Per això, el MOT 2025 convidarà novel·listes nacionals i internacionals que han escrit sobre l’amor des de diferents perspectives i punts de vista i que ompliran les ciutats de Girona i Olot.