Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Què ha passat en les últimes hores a Sabadell? Repassem les notícies més destacades a la ciutat.

La història del Citroën que va estar tres anys estacionat a la Creu de Barberà va portar una allau de comentaris a xarxes socials on usuaris indicaven llocs de Sabadell on també hi ha cotxes abandonats des de fa anys.

De la Xina, del Brasil, de l’Índia, d’Itàlia… Hi ha peces de cada racó del món i “probablement amb més història al darrere que tu i jo junts”. El Francesc regenta la botiga Encants de Sabadell des de fa un any –tot i que la seva destresa per recol·lectar productes d’interès històric o simbòlic ve de molt més lluny–.

Protecció Civil ha activat l’alerta del pla PROCICAT per calor molt intensa a partir d’aquest dilluns amb afectació a gairebé tot el país. L’onada de calor s’allargarà com a mínim fins al dimecres i en municipis com Sabadell les temperatures poden superar els 35 graus en aquest inici de setmana. També s’espera que durant les nits es superi el llindar de calor nocturna.

Els Mossos d’Esquadra han confirmat aquest dilluns que han trobat el cos sense vida de Núria de las Nieves, una dona que havia desaparegut la setmana passada a Sabadell. El cos, que va ser trobat diumenge al migdia al voltant de la zona de l’Aeroport de Sabadell, no presentava signes de violència, segons fonts policials.

L’estrena dels Jocs Olímpics ha estat pràcticament immillorable per als sabadellencs i esportistes del Club Natació presents. Els dos primers dies de competició ja han permès veure en acció els equips d’handbol i waterpolo i també ens han deixat la primera prova de Sergio de Celis en els relleus.