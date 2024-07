Cotxes abandonats durant anys

[Editorial, 30 juliol 2024]

Hi ha ara mateix milers de vehicles abandonats als carrers, avingudes, places, solars i pàrquings de Sabadell. Només l’any passat, es van obrir a Sabadell un total de 927 expedients nous per vehicles deixats de la mà de Déu a la via pública, segons les xifres proporcionades per la Policia Municipal. Hem decidit preguntar sobre aquesta qüestió a l’Ajuntament després d’haver rebut múltiples queixes de veïns que s’han posat en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials. Us agraïm que ens feu retorn de les nostres publicacions i que ens expliqueu el que us preocupa.

L’Ajuntament de Sabadell és conscient que l’abandonament de vehicles és un autèntic problema perquè degrada l’espai públic. Per aquest motiu, en els últims anys ha fet esforços per accelerar la solució a aquest problema, com constaten les dades policials. Al darrere de la retirada de vehicles, hi ha un llarg procés burocràtic, tal com expliquem a les pàgines 4 i 5 de la present edició.

S’ha de complir amb tota una sèrie de passos, com esbrinar si el propietari del vehicle és de Sabadell –si està empadronat– i posar-s’hi en contacte. A partir d’aquí, el cotxe no es pot treure així com així: el consistori està obligat a publicar-ho al Butlletí Oficial de l’Estat abans de procedir.

Potser s’haurien de fer canvis legislatius per facilitar la retirada d’aquests vehicles, alguns dels quals fa anys que són al carrer. Com sempre, defensem que si reduïm burocràcia i normatives, facilitem la vida de les persones.