Si ets una pime o autònom, el Programa Kit Digital pot ajudar-te en un context en què l’adaptació tecnològica és clau per a mantenir la competitivitat de la teva empresa. La Cambra de Comerç de Sabadell t’ajudarà en l’obtenció d’aquesta ajuda econòmica dotada amb un pressupost de més de 3.000 milions d’euros finançats amb Fons Next Generation dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. “Si vens a la Cambra, en menys d’una hora ja tens la sol·licitud presentada”, explica la directora de l’Àrea de Serveis Empresarials i Consultoria de la Cambra de Sabadell, Ester Raventós.

Recentment, Red.es ha publicat la resolució de la modificació parcial de la convocatòria de les ajudes destinades al segment III. Així, des del passat 14 de juny, autònoms i empreses de menys de tres treballadors poden sol·licitar una ajuda de 3.000 euros per a impulsar els seus processos de digitalització. Així, s’ha augmentat la dotació del bo digital, passant de 2.000 a 3.000 €, incorporant una nova solució: lloc de treball segur, que inclou un dispositiu hardware per afavorir l’automatització de tasques, la gestió eficient de les dades i la comunicació fluida. “És una magnífica oportunitat per a aquest segment, ja que entre les característiques específiques s’inclouen mesures en l’àmbit de la ciberseguretat”, afegeix la directora de l’Àrea de Serveis Empresarials i Consultoria de la Cambra de Sabadell.

I si ja m’he acollit a l’ajuda de 2.000 euros? Si ja formes part del segment III i ja has sigut beneficiari del Kit Digital, també pots optar a l’ampliació dels 1.000 euros mitjançant una declaració de conformitat a través de l’expedient a la Seu Electrònica de Red.es, si no s’ha extingit l’ajuda per renúncia o altres causes. Aquest segment pot presentar sol·licituds fins al 31 d’octubre de 2025.

Les més sol·licitades

Una vegada atorgada la sol·licitud, els projectes més demandats per les empreses de la província de Barcelona són la solució del lloc web i presència bàsica a internet (29%); solució de gestió de processos, concretament a la instal·lació d’un ERP (Enterprise Resource Planning) per agilitzar i optimitzar les operacions i augmentar la productivitat (15%) i gestió de xarxes socials, per incrementar la presència de la marca i interactuar amb els clients (13%).

Altres ajudes

A la Cambra de Comerç de Sabadell també pots obtenir informació d’altres iniciatives obertes, com el Kit Consulting, un Programa dirigit a empreses d’entre 10 i menys de 250 treballadors i destinat a la contractació de serveis d’assessorament digital especialitzat i personalitat per als seus negocis. També emmarcat en els fons NextGenerationEU, compta amb un pressupost de 300 milions d’euros amb ajudes de 12.000 euros per a empreses d’entre 10 i menys de 50 treballadors, 18.000 euros per aquelles d’entre 50 i menys de 100 i 24.000 per a les companyies d’entre 100 i menys de 250 treballadors.

Amb aquesta ajuda podran contractar un o diversos serveis d’assessorament entre els deu que conté el catàleg, com assessorament en intel·ligència artificial, anàlisi de dades (bàsic i avançat), vendes digitals, ciberseguretat o estratègia i rendiment de negoci, entre altres. “És una gran oportunitat per a millorar els processos, com pots aplicar la intel·ligència artificial en àrees concretes amb assessorament personalitzat”, comenta Raventós.

Oficines Acelera Pyme

Les Oficines Acelera Pyme per al Kit Digital han estat posades en marxa per Red.es, entitat adscrita al Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, a través de la Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial per a impulsar la transformació digital de les petites i mitjanes empreses, micropimes i autònoms.