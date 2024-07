Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Què ha passat en les últimes hores a Sabadell? Repassem les informacions més rellevants aquest dimarts a la ciutat.

Optimisme en el sector. Amb l’arribada de la calor, trobar una taula buida a una terrassa de Sabadell és més complicat de l’habitual. Malgrat l’increment de costos que ha viscut el sector. Vuit de cada deu bars i restaurants de Sabadell esperen fer un bon estiu –especialment els que disposen d’espai exterior–, segons una enquesta en línia elaborada pel Diari de Sabadell amb la col·laboració del Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme de Sabadell.

L’any passat es van obrir a Sabadell un total de 927 expedients nous per vehicles abandonats a la via pública, segons les xifres proporcionades per la Policia Municipal de Sabadell. Un tema que, precisament, és més que mai a l’ordre del dia. Fa dos anys es van localitzar 857 vehicles nous; i fa tres, 1.287.

Sabadell comprarà el Museu del Gas. La compra d’aquest equipament per 3,18 milions d’euros a Naturgy, que ha requerit convocar un ple municipal extraordinari, ha estat aprovada amb els vots a favor del PSC i Junts per Sabadell; i el ‘no’ rotund de la resta de grups municipals de l’Ajuntament –Crida per Sabadell, ERC, Sabadell en Comú Podem, PP i la ultradreta–.

Més d’un milió peces de roba recuperades al primer semestre del 2024 al Vallès Occidental,segons Humana Fundación. El servei de recollida selectiva de roba utilitzada al Vallès Occidental durant el primer semestre d’enguany ha permès recollir 379 tones de roba. A Sabadell, se n’han recuperat 7,7.

Actualment, a Sabadell hi ha prop de 1.500 places d’estacionament de zona blava en servei controlades mitjançant més d’una seixantena de màquines expenedores de tiquets, uns parquímetres que es van modernitzar l’any passat. A partir de quin dia s’hi podrà aparcar sense pagar?