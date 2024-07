El 87% dels bars i restaurants de Sabadell han hagut d’apujar els seus preus

La factura de la llum, 1.600 euros mensuals, un 50% més cara que fa dos anys. La cistella bàsica, un 30% per sobre. Els hostalers de Sabadell s’han enfrontat també a l’increment dels preus de l’energia i els productes bàsics que s’allarga des de l’any passat, i pràcticament nou de cada deu s’han vist obligats a incrementar el seu preu, segons una enquesta elaborada pel Diari de Sabadell amb la col·laboració del Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme de Sabadell amb una mostra del 13,4% dels agremiats.

Només un 12,5% ha pogut mantenir els seus preus intactes. I és que paguen, de mitjana, un 40% més que l’any passat. “No podem apujar els preus al mateix nivell, perdríem clients”, exposa una hostalera del Centre de Sabadell. Malgrat això, la facturació ha crescut en el darrer any: “Hem pogut salvar els mobles perquè tenim molta més clientela, la gent valora l’hostaleria”, exposa Jordi Roca, president del Gremi. “Amb més clientela, les despeses fixes es redueixen. Al principi va ser dur adaptar els preus, alguns van caure pel camí. Ara ja s’ha normalitzat més, i el preu de l’energia ha retrocedit”, afegeix.

I és que l’hostaleria de Sabadell atén ara més clients a les seves taules que no pas el 2019, abans de la pandèmia: “Ens compensa que ara hi ha més consum, tot i que tinguem menys marge de benefici. Han crescut molt les reserves”, apunta. I és que la majoria d’establiments enquestats hi coincideixen: en només un any, sis de cada deu han incrementat els seus ingressos, de mitjana, un 10%.

Nova llei antitabac

Els hostalers que disposen de terrassa veuen amb escepticisme la modificació de la llei del tabac per prohibir fumar, després que la Generalitat hagi donat llum verda al nou Pla Integral contra el Tabaquisme 2024-2027, en el qual s’inclou, entre altres coses, aquesta modificació a les terrasses. I és que set de cada deu hostalers tem que aquesta mesura pugui tenir un impacte negatiu sobre el seu negoci.