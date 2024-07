Del Taulí podria sortir una IA clau en càncers de pulmó

El Parc Taulí ha començat aquest juliol un assaig clínic per a la validació d’un software d’intel·ligència artificial que detecta el càncer de pulmó, en determinades situacions. Encara que la intel·ligència artificial està en una fase preliminar, almenys en el món de la salut; ja comença a apropar-se a ser una eina més en l’atenció assistencial. De fet, l‘Institut d’Investigació i Innovació del Parc Taulí compta amb professionals que treballen exclusivament per la medicina del futur, quan la IA serà una eina de suport en la presa de decisions.

En aquest cas concret, aquesta eina –batejada amb el nom d’Optimal XR– pretén evitar que continuïn passant desapercebuts nòduls pulmonars potencialment malignes que actualment no es diagnostiquen a temps perquè les radiografies no han estat examinades per un radiòleg. L’estudi, liderat pel pneumòleg i investigador emèrit de l’I3PT, Eduard Monsó, té com a objectiu validar el seu ús en un entorn hospitalari real i generar l’evidència per poder sol·licitar l’aprovació per comercialitzar-lo.

S’analitzaran prop de 3.000 radiografies

L’assaig clínic tindrà una durada estimada de setze mesos amb un seguiment addicional els tres anys posteriors a la seva finalització. En el transcurs, s’analitzaran prop de 3.000 radiografies de tòrax en temps real de la base de dades del Centre d’Imatge Mèdica Digital (CIMD) del Parc Taulí que no necessàriament estan relacionades amb malalties respiratòries, sinó que poden haver sigut realitzades per altres motius mèdics. “L’estudi consistirà a utilitzar l’algoritme per identificar nòduls pulmonars en aquestes radiografies, però no totes elles en contindran, detalla Monsó.