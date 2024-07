CaixaBank ha obtingut un benefici de 2.675 milions d’euros en els sis primers mesos de l’any, un 25,2% més que en el mateix període de l’any passat, segons consta en els resultats financers publicats aquest dimecres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

La xifra supera els 2.137 milions del primer semestre del 2023, i està impulsada per la millora de l’activitat, i el creixement en crèdit i recursos de clients. En el segon trimestre, el benefici és de 1.670 milions d’euros, un increment trimestral del 66,2%.

Alhora, el banc ha aconseguit un marge d’interessos de 5.572 milions (+20,5%) i un marge d’explotació de 4.673 milions (+23,8%).

El consell d’administració va aprovar el mes de febrer un pla de dividends per aquest any que preveu una distribució en efectiu d’entre el 50% i el 60% del benefici net en dos trams: un dividend a compte d’entre el 30 i el 40% corresponent al primer semestre, i un complementari per a l’abril del 2025 subjecte a l’aprovació final de la Junta General d’Accionistes. D’acord amb això, l’import mínim a repartir per al dividend a compte se situaria al voltant dels 800 milions d’euros, però els detalls es definiran a l’octubre.

Marge de resultats

Entre el gener i el juny, CaixaBank ha aconseguit millorar la rendibilitat sobre fons propis (ROE) fins al 14,4%, amb una ràtio d’eficiència en el 39%.

El marge d’interessos és de 5.572 milions en el semestre, amb els ingressos per serveis com la gestió patrimonial, les assegurances de protecció i les comissions bancàries en 2.449 milions (+4,4%). En concret, els ingressos per gestió patrimonial pugen un 12,7% fins als 851 milions, els d’assegurances un 11,2% fins a 579 milions, i les comissions baixen un 4,9% fins als 1.019 milions.

El marge brut s’incrementa fins als 7.01 milions (+15,4%), pujant per sobre de les despeses d’administració i amortització recurrents, que en 3.028 milions (+4,6%) permeten situar el marge d’explotació en els 4.673 milions (+23,8%).

Recursos de clients i crèdit

CaixaBank tanca juny amb 20,2 milions de clients, amb un augment de recursos de clients de 37.095 milions fins a un total de 667.424 milions i un increment de la cartera de crèdit sa de 7.648 milions més fins als 351.700 milions.

Els recursos en balanç augmenten un 5,3%, fins a 487.807 milions, amb alces en estalvi a la vista, estalvi a termini i en els passius per contractes d’assegurances, mentre que els actius sota gestió se situen en 172.589 milions (+7,3%).

Les subscripcions netes de fons d’inversió, assegurances d’estalvi i plans de pensions tanquen el semestre en 6.421 milions d’euros, un 25,9% més que el mateix període del 2023.

La cartera de crèdit sa s’incrementa un 2,2% respecte al tancament de 2023, fins a arribar a 351.700 milions d’euros, amb 7.648 milions d’euros més. Així, en el cas de les hipoteques, la cartera de crèdit sa deixa de caure el segon trimestre de l’exercici per la recuperació de la nova producció durant l’any, amb un augment del 0,1%, tot i que en el conjunt del primer semestre manté una caiguda del 0,4%. En canvi, en consum la cartera sana creix un 4,4% els sis primers mesos de l’any i la d’empreses un 2,3%.

La nova producció en préstecs per a l’adquisició d’habitatge creix un 42,8% anual, amb 6.648 milions. Del total concedit, dos terços són hipoteques fixes. En crèdit al consum es van concedir 6.105 milions entre gener i juny (+15,4%), mentre que en empreses es puja en 21.517 milions (+2,3%).

Gestió de risc

El saldo de dubtosos de CaixaBank baixa lleugerament durant els sis primers mesos de l’any fins als 10.466 milions d’euros, amb una ràtio de morositat del 2,7%, similar a la del tancament de l’any passat. La ràtio de cobertura és del 70%, amb 7.301 milions d’euros.

La posició de liquiditat és manté sòlida, segons CaixaBank, amb un augment de 7.217 milions d’euros fins als 167.421 milions, i una Liquidity Coverage Ratio (LCR) del 218%, més del doble del requerit pels reguladors, que és del 100%.

Participades

D’acord amb l’informe financer de CaixaBank, els ingressos per la cartera de participades cauen un 24,3% en el primer semestre i es queden en 220 milions d’euros. Els ingressos per dividends són 98 milions, per la menor participació a Telefónica –d’on es reben 43 milions en el segon trimestre, respecte als 61 de fa un any-, i també pel menor dividend a BFA, que és de 45 milions.

Pel que fa als resultats atribuïts a entitats valorades pel mètode de la participació, es tanca en 121 milions d’euros, una caiguda anual del 16,5% que es deu al resultat elevat que SegurCaixa Adeslas va registrar fa un any.