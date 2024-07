El CAP Can Rull obrirà només els matins i el CAP Can Llong només ho farà a les tardes, aquest agost. El Consultori Local del Poblenou, directament, tancarà les portes tot el mes. Les modificacions horàries que hi ha als CAP de Sabadell a l’estiu són les mateixes que la Generalitat va preveure l’any passat; i que van aixecar polseguera entre veïns. “Sempre ens tanquen el consultori, s’ha convertit ja en una cosa històrica”, lamenta Rubén Navarro, president de l’Associació de Veïns de Poblenou. “Ens obliguen a agafar el cotxe i buscar aparcament o agafar transport públic i desplaçar-nos fins al CAP La Serra si hem d’anar al metge”, afegeix. Això en un barri com el del Poblenou, dels que més gent gran aglutina, és “un greuge”, segons Navarro. “Molts dels veïns i veïnes tenen problemes de mobilitat i han d’estar pendents de familiars o altres veïns que no marxen de vacances per acompanyar-los al metge”, lamenta. El Consultori Local del Poblenou romandrà tancat des d’aquest dimecres i fins al 31 d’agost.

Can Rull i Can Llong, un obert el matí i l’altre a la tarda

L’horari d’estiu als CAP Can Rull i Can Llong s’allargarà del 5 al 30 d’agost. Els veïns de Can Rull i Can Llong s’hauran de desplaçar els matins al CAP Can Rull i a les tardes al CAP Can Llong. “Entenem que tothom té dret a fer vacances, però els polítics haurien de preveure aquestes situacions i formar més persones per evitar que hi hagi retallades horàries”, explica Federico Garcia, veí de Can Llong –va ser president de l’Associació de Veïns de Can Llong durant 20 anys–. Lamenta que “la gent haurà de sortir del barri per anar al CAP si tenen una urgència quan es troba tancat” i afegeix que “caldrà agafar el cotxe perquè el CAP Can Rull està bastant desplaçat”. En un barri amb una taxa d’infants tan elevada i a plena onada de calor, el veí hi veu “alguns riscos”. També s’hi refereix la Verònica, veïna de Can Rull, que apunta que s’haurà de desplaçar amb regularitat al CAP aquest agost. “Hauré de fer-m’ho venir bé per anar-hi sempre al matí perquè no em va gaire bé haver d’anar fins al CAP Can Llong”, explica.

Fonts del Departament de Salut apunten que a Sabadell, com a tot Catalunya, els CAP adapten els horaris d’obertura i tancament a la demanda prevista; i els centres s’organitzen i s’autogestionen per garantir a la ciutadania una atenció sanitària plena.

El Poblenou vol els serveis prepandèmia

El consultori del Poblenou va tancar el mes de març de 2020, a causa de l’esclat de la pandèmia. Fins al 3 de maig de 2021, no va reobrir. Fins al març del 2020 el consultori tenia metge de família cada dia de la setmana. Amb la reobertura, però, el metge de família va passar a atendre únicament un dia a la setmana. “Fa molt temps que reclamem que torni els serveis que teníem al barri abans de la pandèmia”, manifesta el president de l’AAVV del Poblenou. El veí també recorda que abans hi havia la figura de l’auxiliar.

El metge, a part, únicament atén malalts crònics i amb problemes de mobilitat i els veïns reclamen que s’obri l’atenció a les diferents patologies de la població. La resta d’atencions, com les espontànies, es fan al CAP La Serra de Torre-romeu.