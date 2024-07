Els sabadellencs Juli Fernàndez i Santi Valls, a favor del pacte ERC-PSC

[Laura Hernàndez/redacció]

Once alcaldes, diputats, regidors i alts càrrecs d’ERC al Vallès Occidental signen un posicionament conjunt en favor del sí al preacord d’investidura rubricat pels republicans i el PSC. La militància independentista vota divendres i els dirigents defensen que la millor opció és donar suport al preacord i expliquen les raons. Entre els signants, hi ha el secretari segon del Parlament de Catalunya, el sabadellenc Juli Fernández i el regidor sabadellenc Santi Valls.

També firmen la missiva els terrassencs Isaac Albert, conseller nacional i president d’ERC Terrassa, i Ona Martínez, tinenta d’alcaldia. També els alcaldes d’Ullastrell, Jaume Puig; de Sant Llorenç Savall, Joan Solà; de Vacarisses, Toni Massana, així com la diputada provincial Olga Serra, els regidors de Rubí, Montse Soler; Cerdanyola, Albert Turon; i Barberà Pere Pubill.

Els dirigents vallesans diuen si al preacord d’investidura “perquè fer política és negociar” i perquè el pacte “posa sobre la taula conquestes concretes històriques que milloraran la vida de la gent” com “tenir la clau de la caixa, poder protegir i potencial el català, establir mecanismes de resolució i seguiment del conflicte polític”.

Per als signants, l’acord ajuda a construir la nació catalana “en un moment en què l’independentisme ha perdut la majoria parlamentària”. Són independentistes, diuen, però en el “mentrestant, cada sobirania que puguem guanyar ens apropa a l’objectiu final: la República catalana no és altra cosa que governar totes les sobiranies possibles!“.

Els dirigents vallesans estan convençuts que el pacte, “el millor dels últims 40 anys”, contribuirà a sumar noves adhesions al projecte republicà. És un acord que “ens dirigeix al 80% del país, a tots els demòcrates i sobiranistes, ens amplia i ens fa créixer”. No tenen dubte que “la sobirania fiscal, la clau de la caixa ens farà indubtablement més forts”.

La resistència a investir Salvador Illa com a president de la Generalitat és un dels esculls de la consulta de divendres. “No és el PSC o Illa -defenden-, sinó què assoleix el pacte, que és històric”.

Els dubtes sobre la fiabilitat dels socialistes és un altre repte de la votació de les bases. La possibilitat que, un cop més, els acords quedin en paper mullat o els compromisos s’eternitzin, planen sobre la militància republicana i també sobre els signants del manifest conjunt. “Tots tenim aquest dubte”, admeten, però recorden que en altres ocasions ERC ha utilitzat la força dels seus vots. Mencionen els indults, la reforma de Codi Penal o l’amnistia, els milions del FLA o els 1,500 milions per Rodalies. Deixeu-nos, doncs, que ens preguntem: davant dels fets, farem prevaldre la por?”, conclouen.

Gabriel Fernàndez se’n desmarca

El líder republicà a Sabadell, Gabriel Fernàndez ha expressat el seu sentit de vot contrari a l’acord amb el PSC. En un article publica a Nació, exposa cinc raons per les quals l’autor votarà “no” a l’acord d’investidura entre ERC i el PSC. Argumenta que pactar amb el PSC seria incoherent amb les promeses electorals, debilitant la lluita per la independència i enfortint l’estatus quo autonòmic. També desconfia del compliment dels acords per part del PSOE i considera que un govern liderat pel PSC seria perjudicial per al model social i cultural català.