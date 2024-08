Les millors estàtues humanes d’Europa són de Sabadell

A la nostra Rambla, la de Sabadell, no ensopegues amb cap Michael Jackson, ni amb un Transformer, ni amb un zombi sortint del seu taüt. No tenim estàtues humanes a casa, les enviem a fora.

La companyia d’art de carrer Alucinarte, amb seu a la ciutat, ha competit amb un centenar d’estàtues humanes de diferents companyies d’arreu del món a la petita ciutat belga de Marche-en-Famenne. I han estat premiats per tercer any al certamen amb una producció inspirada en la història del jazz i l’expressionisme, titulada Painting the classics. És el campionat internacional més important d’estàtues vives d’Europa, que ha sumat 50.000 persones en la seva 7a edició.

“La producció consta d’una performance artística d’un duo musical, dins una escenografia pintada, amb elements i detalls que juguen amb la percepció de l’espectador tot generant efectes visuals fantasiosos en blanc i negre”, expliquen les ànimes d’Alucinarte, l’argentí Jorge Balmaseda i la sabadellenca Marta Llopart, formats en el teatre de carrer i les arts plàstiques.

La companyia crea els seus espectacles de principia fi i de forma integral, des del disseny i la creació del vestuari, l’atrezzo i els decorats fins a la posada en escena amb coreografies, actuacions i cercaviles. Han treballat en més de 100 ciutats i 30 països a tot el món: Xina, Dubai, Egipte, Israel, Bèlgica, França, Holanda, Mèxic, Marroc, Portugal, Alemània, Jordània, Euskadi, Sàhara, Romania i Argentina són alguns escenaris dels seus espectacles.

En total, han guanyat més de 34 premis. El seu primer guardó històric va ser a Barcelona, al Festival d’Estàtues humanes del Tibidabo 2002.