“Que en ple estiu només tinguem una biblioteca oberta en una ciutat de més de 200.000 habitants és molt forassenyat”. És la crítica de Joan Buades, veí de la Concòrdia, que lamenta que “hi ha sis refugis climàtics, com són les biblioteques, tancats en un mes de necessitat”. Durant l’agost el calendari horari de les biblioteques municipals pateix diverses modificacions. Les biblioteques del Nord, de Can Puiggener, dels Safareigs, de la Serra i del Sud van tancar el passat 30 de juliol i no reobriran fins al dia 1 de setembre. La biblioteca de Ponent ha aguantat uns dies més oberta, però aquest dissabte també s’ha acomiadarà fins a principis del mes vinent. “Resulta que al mapa de refugis climàtics el sector de les biblioteques queda exclòs”, lamenta Buades.

Només la biblioteca Vapor Badia, al Centre, donarà servei aquest agost. Tanmateix, obrirà el proper dilluns 5 d’agost i ja no tornarà a tancar –a excepció de dies concrets com el divendres 16 d’agost pel Pont de l’Assumpció–.

És cert que hi ha veïns que s’apropen a les biblioteques municipals a la recerca d’una temperatura agradable. “He vingut a llegir el diari aquí perquè a fora fa calor”, diu el Manuel Rubio, que viu a prop de la Biblioteca de Ponent. Temporalment, ha canviat la terrassa del bar per la biblioteca, explica. Reconeix que durant la resta de l’any no acostumar a visitar-la, la biblioteca.

Per què la Vapor Badia ha tancat?

La biblioteca del Centre està tancada perquè aquests dies s’estan duent a terme obres per renovar i millorar el sistema de detecció i alarma contra incendis, atès que el sistema ja ha assolit la seva vida útil.

Per aquest motiu, es procedeix a substituir l’actual central de detecció, així com els detectors de fum, els polsadors d’alarma existents i les sirenes del conjunt de l’edifici. Els treballs de canvi i instal·lació de tots aquests elements, adequats a la normativa vigent, s’han adjudicat per un total de 60 mil euros.

A partir de dilluns, la biblioteca funcionarà amb un horari una mica més ajustat que l’habitual. És a dir, prestarà servei dilluns, dimarts i dimecres de 15:30 a 20:30 h, dijous i divendres de 9:30 a 14:30 h i dissabte i diumenge tancarà.

Es poden retornar llibres?

Fins al 2 de setembre, els usuaris amb llibres en préstec només podran retornar els documents a les bústies habilitades les 24 hores del dia de les biblioteques Vapor Badia i Can Puiggener. La resta de bústies romandran temporalment tancades.