La paraula Covid sembla ja molt llunyana i, fins i tot, atemporal. La pandèmia que va paralitzar el món fa més de quatre anys va quedar en l’oblit l’estiu passat, quan va ser declarada la fi de l’emergència. No obstant això, no ha desaparegut i tampoc s’ha convertit en un virus estacional. Al Taulí i la resta de centres mèdics del país continuen diagnosticant aquest virus respiratori de forma força recurrent. De fet, durant aquest passat mes de juliol, especialment a l’inici de l’estiu, els casos van patir una pujada significativa després de diversos mesos de baixada generalitzada.

Expliquen els experts que aquest augment va venir derivat de les celebracions de Sant Joan que van ser un gran focus de contagi. Les setmanes posteriors, les primeres de juliol, els casos van multiplicar-se tot i no ser una amenaça important per a la població. Ara, però, apunten que s’ha tornat a estabilitzar la situació recuperant les dades anteriors. De fet, el SIVIC tassa els casos d’infeccions respiratòries agudes (IRA) en 334 cada 100.000 habitants i els de Covid en 109, en la zona pròxima d’influència de Sabadell i l’Hospital Parc Taulí.

Aquest increment de casos a l’inici del juliol, també es veu reflectit en aquestes dades i és que la primera setmana del mes l’índex de contagi va pujar en gairebé 7 punts respecte a la setmana anterior. No obstant això, a partir del 8 de juliol la tendència va tornar a caure de forma considerable amb descensos de 7.24 punts, 5.08 i 8.82 fins al final del mes.

Tot i aquest augment respecte a setmanes anteriors, les xifres són molt anecdòtiques i no estaríem parlant d’un rebrot important amb una mitjana de 30.000 casos IRA totals (no només de COVID) en el conjunt del país durant el mes de juliol. Per posar en context les dades, el 2024 va començar amb més de 70.000 casos la primera setmana de gener i el descens ha estat progressiu fins a l’estabilització actual, malgrat els repunts puntuals molt controlats com el d’aquest inici d’estiu.