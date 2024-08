Veïns de Covadonga demanen més neteja al barri

Alguns veïns del carrer d’Alfons Sala, al barri de Covadonga, afirmen que viuen una situació insostenible per la presència de brutícia i objectes a la via pública. Apunten que moltes persones llencen les escombraries fora i la brossa s’acumula durant dies al lloc fins que els serveis de neteja els retiren. “Estem fent reclamacions de forma recurrent a l’Ajuntament i no ens resolen el problema. Passa des de fa molt de temps i dona molt mala imatge al lloc”, explica la Cristina, veïna del carrer.

Els residents de la zona creuen que aquesta falta de cura ve derivada de la poca importància que donen als barris. “Sembla que a l’altra banda de la Gran Via no existim i no és així. Que tinguem sempre brutícia i objectes al carrer crea una sensació d’insalubritat i falta d’higiene. És un tema que preocupa perquè, a més, els contenidors estan davant d’habitatges i la gent ha de poder passar”, assevera. Fonts municipals afirmen que els objectes que es van deixant a la via pública es retiren quan es notifica o quan hi passa el servei de neteja.