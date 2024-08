Sabadell és la ciutat de la línia Barcelona-Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) on més ha crescut el nombre de viatgers el 2023. Les cinc estacions de la nostra ciutat van recollir 4,5 milions de passatgers l’any passat, el que no només implica la recuperació total dels viatjers d’abans de la pandèmia, sinó que supera amb escreix els registres del 2019. El nombre d’usuaris d’FGC va créixer un 22,2% en només un any.

Però si ho comparem amb l’any 2019, FGC a Sabadell ha escalat un 18,5%: ara, amb l’ampliació de freqüències que FGC va activar a finals de 2022, els trens poden captar més viatgers, amb un tren cada cinc minuts per les estacions de la ciutat a hora punta. I és que creix un 37% el nombre de places que s’ofereixen, i es passa d’una capacitat de 80 milions de viatges l’any a 110 milions. I han estat les estacions del nord de Sabadell les que més han crescut, anualment, en nombre d’usuaris.

Per estacions, la de Sabadell Plaça Major és la que capta el major nombre de viatgers (34% del total), però no és l’estació que més nous usuaris ha captat el 2023. Les estacions de Sabadell Nord (+ 27,4%) i Parc del Nord (+25,3%) són les que més nous viatgers han atret, seguida de la Creu Alta (+24,7%), Sabadell Plaça Major (+22,2%) i Can Feu | Gràcia (+12,3%).

Les estacions de Sabadell representen el 6,9% dels viatgers de la línia Barcelona-Vallès (S1 i S2) i han estat motor de la recuperació d’FGC. De fet, tota la línia va créixer de mitjana un 13,7% respecte al 2022, per sota dels registres assolits a la nostra ciutat. Segons la companyia ferroviària, els usuaris a Sabadell, Terrassa i Sant Cugat del Vallès van créixer un 22,2%, 20,6% i 15%, respectivament.

Tots els municipis del Vallès Occidental han crescut en nombre de viatgers i tots els municipis han assolit rècord anual, per sobre fins i tot de les del 2019. Però no tota línia funciona al mateix ritme: la S1 i la S2 encara reben menys usuaris dels que hi viatjaven l’any 2019. Encara reben 1,4 milions d’usuaris menys que abans de la covid. El 2023 la línia Barcelona Vallès va sumar 64,9 milions de passatgers, un 13,7% més que al 2022 i un 2,1% menys que al 2019.

Més usuaris, noves millores

FGC ha licitat recentment la renovació del sistema tecnològic del Control de Trànsit Centralitzat (CTC) de Rubí, que gestiona en remot i en temps real la circulació dels trens. El CTC gestiona els trens de passatgers i mercaderies, així com els de manteniment i obres. Segons ha informat FGC, el sistema tecnològic del CTC haurà de gestionar una freqüència de pas d’1 minut i 53 segons en hora punta a la línia Barcelona-Vallès.

FGC haurà de comptar amb informació en temps real de les principals dades d’activitat per avançar-se a qualsevol possible desviació del servei i corregir-la. D’altra banda, la companyia també ha iniciat la renovació i modernització dels 22 trens de la sèrie 112 (construïts l’any 1996), i que donen servei a la línia Barcelona-Vallès. L’objectiu és allargar la vida útil de les unitats, que és de 30 anys, durant 15 anys més.