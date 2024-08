Aquesta setmana han començat les obres d’un nou projecte dins del pla municipal Els diners als carrers. Es tracta dels treballs per construir una nova àrea de jocs infantils accessibles i adaptats a la plaça de les Illes Medes, al districte 5. La nova àrea s’ubicarà davant de l’escola Francesc Bellapart, destinada a l’educació d’infants amb diversitat funcional. De fet, en el projecte s’han incorporat aportacions de l’escola i de l’associació de mares i pares d’alumnat. A les obres de la plaça, que inclouran també la renovació de l’arbrat, del clavegueram, una nova font i nou mobiliari, es destinaran 353.692 euros.

El tinent d’alcaldessa de Serveis a les Persones i alcalde accidental, Eloi Cortés, destaca que el consistori té la voluntat de convertir l’espai públic i les zones de joc infantil en un element d’igualtat entre la ciutadania. “Els darrers anys hem fet un gran pas endavant en la millora de les àrees de tots els barris”.

Entre els treballs previstos a la zona de joc infantil, s’inclou una rampa amb el pendent normatiu, que dona accés a la part alta dels tres tobogans, un dels quals serà adaptat. En el desenvolupament de la rampa i en els diferents replans que la conformen, s’hi podrà gaudir de diferents panells de joc. A la part plana inferior de l’àrea, s’ubicaran fins a cinc jocs més, tots ells inclusius, amb els quals els infants de diferents edats i habilitats tindran a l’abast un ampli ventall d’oportunitats per jugar. També s’instal·laran tanques, baranes i nou paviment de seguretat.

Pel que fa a l’entorn de l’àrea de jocs, es renovaran les voreres i escocells al perímetre, principalment als carrers de la Palma i de Fernando Poo. En la cruïlla entre aquestes dues vies, a més, s’executarà un pas elevat senyalitzat per tal d’afavorir la seguretat dels vianants i tenint en compte la proximitat de l’escola.

Afectacions

Mentre durin les obres hi haurà algunes afectacions a la mobilitat, amb accés restringit a guals i afectacions puntuals al carrer de La Palma. No es preveu que es talli la circulació en cap moment, però sí es donarà pas alternatiu de vehicles per un sol carril de circulació en moments puntuals.