Posa un llibreter a la teva vida: 4 bones lectures per a l’estiu

Si vols gaudir de bones lectures, posa un llibreter a la teva vida. O potser no cal anar tan lluny. Ja els hem anat a buscar nosaltres perquè ens ofereixin unes quantes recomanacions per a les vacances, un període de relaxació que molta gent aprofita per llegir tot el que no ha pogut durant la resta de l’any.

La conformista. (L’Altra Editorial), d’Alba Dedeu recomanat per Tefi Abasolo, de la Llibreria Mala Peça.

“És la primera novel·la d’Alba Dedeu, en què tracta la quotidianitat d’una parella que han estat tota la vida junts. Ella fa un repàs i es planteja si era la vida que volia. Sembla que no hi passi res, però hi passa tot. Toca molts temes: els fills, la parella, les banyes… Fa de l’ordinari una cosa extraordinària. És un llibre molt tendre”. La llibretera explica que és probable que l’autora passi pel club de lectura del Mala Peça després el setembre o a l’octubre.

Vetllar per ella.(Empúries), Jean-Baptiste Andrea recomanat per Joan Fàbregues, de La Llar del Llibre.

“És una història d’amor i amistat amb l’art com a rerefons. Situada als anys quaranta, en plena Segona Guerra Mundial, el Michelangelo és noi estrafet, fill d’una família humil, pobre i sense cultura. Quan el seu pare mor, l’envien amb el seu tiet a aprendre l’ofici d’escultor. És una història d’antagonistes, perquè començarà una relació amb una noia de la família Orsini, que és noble, especial i culte”. La novel·la ha guanyat el Premi Goncourt 2023.

Seda. (Anagrama), Alessandro Baricco recomanat per Montse Ezquerra, de Re-Read.

“Un comerciant que no ha sortit mai de França és enviat a Àsia, a comprar seda. Allà viu un afer, una història d’amor. És un conte amb un rerefons que no t’esperes”. Només té un exemplar del llibre a la botiga, ja que és de segona mà.

Dorayaki. (Chai Editora), Durian Sukegawa recomanat per Miguel, de Librerío de la Plata.

“És una història plena de bellesa i fraternitat. Són tres persones: un jove, una anciana i un adult. Provenen de diferents estrats socials, però conflueixen en un punt. És una lectura breu i fàcil que deixarà el lector commogut, reconfortat i en un bon estat d’ànim”. El Miguel –vol deixar clar– substitueix la Cecília, l’estimada llibretera, que és de vacances.

També disposem d’una molta bona producció de llibres d’autors sabadellencs i vallesans, entre els que destaquen:

Reset, de Sergio Gil és una novel·la de terror que explica la història d’una colla d’amics de la infància que es retroba 40 anys després per passar uns dies en una muntanya. El que comença sent una jornada plena de bromes s’omplirà d’experiències inquietants.

La Teresa se’n va a la Lluna, de Montse Barderi amb il·lustracions del pintor Ramiro Fernàndez Saus, a través de l’argument, el llibre juvenil té la intenció de fer reflexionar sobre la frustració, que és inherent a la vida i s’ha de saber gestionar. Si la Teresa arriba a la Lluna, no serà de la manera que s’esperava.

El carrer del tresor, de Josep Juanico. Pere Rocabert emprèn un viatge de feina a París l’abril de 1926. Cinquanta anys després, el seu net Bernat reconstruirà els fets ocorreguts durant l’estada a través de quaderns.

Mala Piel, de Toni Padilla. El periodista explica la seva vida a través del club del seu cor, el CE Sabadell, del qual ha viscut cinc ascensos i cinc descensos. Estadis tronats, Maradona i emocions intenses s’entrellacen a les pàgines futbolístiques del llibre.

Retorn a Douglas Row, de Gisela Pou. L’escriptora castellarenca ha guanyat el premi Carlemany amb aquesta novel·la juvenil, que “parla de la necessitat d’entendre d’on som i d’on venim” a través de l’Alícia, que ha perdut la família en un accident aeri.