El parc de les Aigües continua en construcció, malgrat que la previsió del 2019, quan començava a prendre forma, era tenir-lo enllestit l’any 2022. Recentment, es van adjudicar les obres de les fases 4 i 5, i és que, segons apunten fonts municipals, s’ha hagut d’incorporar noves fases. “Com en altres obres planificades fa anys, hem analitzat i calia actualitzar fases per a millorar la qualitat dels espais interiors de parc i els talussos”, exposen fonts municipals, que exposen que també s’ha previst incrementar la cobertura verda i l’arbrat.

Veïns de la zona, però, assenyalen que el verd està “descuidat” i esperen des de fa temps l’obertura de l’espai. “Serà una zona maca que guanyarem per als nens i per passejar en família, però fa anys que ho esperem i les tanques continuen posades”, exposa Laia Galdeano, veïna de Can Llong. “Es veu molt descuidat i encara no s’ha inaugurat… esperem que sigui una zona cuidada i amb un bon manteniment”, diu la Marta Ortiz, que viu a pocs metres del futur parc.

Ara caldrà enllestir noves fases: la propera, la instal·lació de mobiliari i jocs infantils, mentre que la darrera ja permetrà instal·lar jocs d’aigua a banda d’urbanitzar un camí d’accés als jocs d’aigua des del carrer d’Adriana, pavimentat, amb plantacions i sistema de reg. Hi haurà dos tipus de jocs d’aigua: dos circuits de bany i jocs de manipulació amb tres circuits amb ruixadors i emissors d’aigua. Els jocs de bany funcionaran en temporada estival, segons un horari establert i en funció de les mesures per sequera. També s’hi col·locaran noves baranes i s’instal·larà un quiosc amb servei de restauració i una pèrgola.

Fotos: David Chao