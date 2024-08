Editorial del 6 d’agost de 2024

Sembla que si res no fall, la investidura de Salvador Illa tirarà endavant. Tret d’una sorpresa d’última hora, el líder socialista es convertirà en el 133è president de la Generalitat, el vuitè des de la restauració de la democràcia.

Començarà un temps nou a Catalunya. Després de nou anys de governs independentistes, hi haurà un govern presidit pel PSC, signe que Catalunya ha canviat d’etapa. L’aposta ja no és la secessió, és una ampliació de l’autogovern i disposar d’un finançament propi, just i al nivell que mereixen els catalans. Aquest nou temps serà complex, dependrà d’equilibris i serà exigent. Tothom estarà pendent que es compleixin els compromisos adquirits (recaptació i gestió d’impostos, protecció de la llengua) i que es doni una continuïtat a les actuacions i els projectes positius endegats pel govern de Pere Aragonès.

El nou cicle polític s’ha de traslladar al nostre territori. A l’edició de dissabte passat vam posar blanc sobre negre i vam enumerar el llistat de prioritats per àmbits d’actuació a Sabadell i al Vallès. Les prioritats i objectius dels veïns són els nostres, i les exigències que surtin de la ciutadania i les entitats, també. Aquesta és la nostra raó de ser: el Diari no existiria sense la ciutat i la comarca, i és per això que ens devem a tots vosaltres.

Per això, una vegada més, ens dirigim a Barcelona. Recordem que som la cinquena ciutat en població del país –la segona fora de l’Àrea Metropolitana de Barcelona–. El Vallès Occidental és la segona comarca, i també ocupa el segon lloc en aportació al PIB català, només darrere del Barcelonès. La força dels sabadellencs i vallesans, sigui quin sigui el seu origen, ha servit per construir la Catalunya pròspera que tenim avui, i això ha de ser reconegut i recompensat amb dedicació, atenció i molta inversió, cosa que no sempre ha passat.

Esperem que vingui un temps tranquil, sense excessives polèmiques, i que “passin coses”, com diria l’alcaldessa, Marta Farrés. Avenços concrets i estabilitat, sense més promeses ni dilacions.