Durant les vacances d’estiu, i com es pot veure en les dades obertes més recents de la policia, és quan els delinqüents aprofiten la nostra vulnerabilitat per entrar en el nostre habitatge. Els mesos de juliol i agost són els quals presenten més casos al recompte anual d’entrades en domicili aliè. Tot i això, existeixen algunes anomalies esporàdiques durant el gener del 2022 i el maig del 2021 amb set casos cadascú. Analitzant aquestes informacions públiques dels mossos d’esquadra dels últims sis anys a Sabadell en relació amb les entrades a domicili aliè, podem confirmar una disminució en comparació amb altres períodes. En definitiva, actualment ens trobem en una etapa de decreixement.

Des de l’inici del 2024 només s’han produït dos casos i fent la comparativa entre el 2023 i el 2022 amb el 2021 i el 2020, la situació presenta una disminució del 34%. Destaca el 2021 amb 34 casos i un agost de cinc casos superior a tots els que hem viscut aquest any. Tot i que vam arribar a màxims a l’època postconfinament, la dinàmica anterior continua sent superior en comparació amb la situació que estem vivint actualment, amb una diferència mínima entre el 2023 i el 2014 de només 3 casos i una màxima de 13 casos que separa aquest darrer any amb el 2018 i els seus vint-i-set casos. Ara bé, no hem de confiar-nos i fer-ne cas omís durant l’estiu, ja que aquesta és l’època en què més casos es reporten i quan els delinqüents ho tenen més fàcil. No oblidem que la descurança pot comportar un retorn a casa de malson.