Els veïns de Sant Quirze assenyalen la necessitat d’abordar el problema de l’habitatge i millorar la circulació de vehicles i el trànsit al municipi. Com passa en altres localitats de l’entorn vallesà com Castellar, són els dos apartats que més han crescut com a principals preocupacions dels santquirzencs, en un rànquing que continua liderant la seguretat ciutadana (15,5%).

Així, són els tres grans pilars locals sobre els quals la ciutadania demana actuar amb celeritat. Entre ells, es cola la sequera, que emergeix com a tercer problema, amb l’asterisc de la situació conjuntural quan es van fer les enquestes de la Diputació de Barcelona, amb la crisi climàtica en primera línia.

Increment del preu mitjà

Atenent les dades, no sorprèn que l’habitatge passi del 6,6% de les respostes a més d’un 11% dels enquestats. Segons les fiances dipositades a l’Incasòl fetes públiques aquest juliol, Sant Quirze és un dels municipis on més ha augmentat el preu mitjà del lloguer: ja supera els 1.000 euros mensuals, amb un increment del 14,4% en l’últim any. Aquesta pujada ha situat el mercat immobiliari en el focus del debat, just un any després que el ple aprovés el nou Pla Local d’Habitatge amb la voluntat de millorar l’oferta a la localitat.

En aquesta línia, en els últims dotze mesos també s’han abordat millores en mobilitat, amb la posada en marxa del renovat pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS). Accions que han de pal·liar les mancances detectades per la població santquirzenca.

A l’alta cara de la moneda, la neteja, la recollida d’escombraries i l’enllumenat es consoliden com els grans punts forts a Sant Quirze. Serveis que contribueixen a una molt bona percepció de la vila: el 92% dels veïns està molt o bastant satisfet de viure-hi, percentatge que s’incrementa dues dècimes respecte a l’anterior informe (2020-2022).