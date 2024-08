La mobilitat i l’habitatge, les grans preocupacions dels castellarencs

L’accés a l’habitatge s’ha colat en la llista de les principals preocupacions dels residents de Castellar del Vallès, segons revela el darrer Dibaròmetre, elaborat aquest any per la Diputació de Barcelona. La realitat del mercat immobiliari no era entre els cinc primers problemes detectats a la vila fa dos anys. Ara, però, irromp com la segona preocupació, només per darrere de la mobilitat.

En aquest sentit, la circulació i el trànsit al municipi emergeixen com la principal crítica actual. La qüestió creix notablement, passant d’un 8% al 16% dels enquestats, que ho consideren la problemàtica més urgent a abordar.

Aparcament, transport públic…

Si observem les edats dels participants en l’enquesta, trobem que aquestes dues qüestions preocupen especialment els joves, entre els 18 i els 34 anys. Especialment, pel que fa a l’habitatge, la franja que busca, molt probablement, un primer domicili a la vila i que es troba amb dificultats per accedir-hi.

Ambdues realitats -habitatge i mobilitat- són dos dels principals cavalls de batalla en l’actualitat, malgrat que la comunicació és un debat històricament present entre la ciutadania. De fet, Castellar és una excepció entre les localitats catalanes amb més de 20.000 habitants, ja que no disposa d’autopista ni de tren que permeti unir-lo a altres punts del seu entorn. Lligat a això, el tercer problema en el rànquing és el transport públic (9%). L’aparcament (9%) i les comunicacions amb altres municipis (7%) tanquen el top-5.

Què s’està fent?

Pel que fa al mercat immobiliari, el Govern local ja ha avançat la voluntat de construir noves promocions de pisos protegits després de la compra d’alguns terrenys per part de l’executiu, que s’espera que al llarg del mandat puguin avançar, en paral·lel a l’arribada de noves promocions privades.

Mentrestant, el futur de la ronda Nord continua encallat i tampoc s’ha avançat en l’arribada dels Ferrocarrils. Des del punt de vista local, el consistori ha impulsat un canvi en el model d’aparcament, amb més places a la perifèria i una reducció dels llocs al centre, un fet que també s’ha dut a terme amb algunes adquisicions recents.

Satisfacció generalitzada

Amb tot, els castellarencs tenen un alt grau de satisfacció de viure a la vila. Gairebé el 60% dels enquestats afirma sentir-se molt satisfet de viure a Castellar i un 33% assegura que ho està bastant. Són, en total, un 93% dels veïns amb una alta satisfacció, creixent respecte a fa dos anys, quan el percentatge era del 85%. L’enllumenat, la recollida d’escombraries i la neteja són els serveis millor valorats, contribuint a aquesta percepció generalitzada. Alhora, un altre dels grans punts forts, atenent les respostes, és l’oferta cultural, que genera gran consens entre els vilatans.

Tot i això, l’enquesta serveix per reafirmar que hi ha deures pendents. Per exemple, un dels que es fa més palès és la necessitat de reforçar els equipaments sanitaris. Problemes, alguns d’ells enquistats, que caldrà abordar amb urgència i determinació.