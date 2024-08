L’Espanyol, una prova de Primera pel nou Sabadell de David Català

La pretemporada del Centre d’Esports ha començat amb rivals de nivell. L’Espanyol de Primera Divisió serà aquest dimecres (20 h) a la Nova Creu Alta el tercer equip de superior categoria al qual s’enfronta el conjunt arlequinat, després de caure davant el Nàstic (0-2) i guanyar el Barcelona At. (1-0), tots dos de Primera RFEF.

Un examen de màxima exigència perquè ara mateix la diferència és de tres categories, una situació insòlita. De fet, no fa pas gaire Sabadell i Espanyol van viure un duel de lliga a Segona Divisió A la temporada 20/21, marcada per la pandèmia i l’absència de públic a les graderies. Un gol de Nico Melamed en el minut 83 va donar la victòria al conjunt dirigit per Vicente Moreno. Abans, l’actual davanter de l’Athletic Club, Gorka Guruzeta va malbaratar una gran ocasió tot sol davant la porteria i amb el porter Diego López ja batut. L’onze arlequinat el van formar: Mackay; Óscar Rubio, Grego Sierra, Juan Ibiza, Jaime Sánchez, Josu, Undabarrena, Ángel Martínez, Néstor, Guruzeta i Juan Hernández. També van jugar, Aleix Coch, Adri Cuevas, Víctor Garcia, Heber Pena i Aarón Rey. El davanter Stoichkov encara no havia fitxat.

L’Espanyol va ser el primer rival a la Nova Creu Alta aquella atípica temporada que acabaria amb l’ascens dels pericos a Primera Divisió i el descens arlequinat a Primera RFEF. D’aquell Espanyol encara continuen alguns futbolistes en l’actual plantilla com és el cas de Calero, Cabrera o Javi Puado. Com a anècdota, un dels integrants de l’onze inicial va ser Fran Mérida, futbolista que ara es troba a l’òrbita del Centre d’Esports. De fet, ha mantingut una reunió amb Lucas Viale i s’està coent la seva possible incorporació.

Solidesa i manca de gol

La situació ha canviat molt quatre anys després. No tant per l’Espanyol, que acaba de retornar a Primera Divisió en un patit play-off. El partit contra el Sabadell significarà un assaig important per al tècnic Manolo González -qui ha visitat la Nova Creu Alta amb diversos equips de Segona B especialment- pensant en l’imminent debut a la lliga davant el Valladolid, el 19 d’agost. De moment, l’equip espanyolista ha destacat per la seva gran solidesa… i la manca de gol. En els tres amistosos no ha encaixat cap gol, però només n’ha fet un, el 0-1 (obra de Pere Milla) contra el Huesca d’Antonio Hidalgo. Davant el Girona i el Toulosse, 0-0. El club treballa a la desesperada per trobar un substitut al danès Martin Braithwaite, qui va exercir la clàusula de rescissió l’últim dia.

Tot apunta que Manolo González aprofitarà el partit per perfilar el possible onze de la lliga, amb l’única absència del porter Joan Garcia, que es troba als Jocs Olímpics de París, i el lesionat Edu Expósito. La resta d’efectius estan disponibles. Molts joves del filial podrien tenir protagonisme durant els 90 minuts, circumstància que servirà per veure alguns jugadors de l’Espanyol B que serà el primer visitant de la Nova Creu Alta a la lliga de Segona Federació el cap de setmana del 7 i 8 de setembre, en plena Festa Major de la ciutat.

Sergio Cortés i nous fitxatges

Oferir una bona imatge davant un rival de Primera serà l’objectiu prioritari del Sabadell aquest dimecres davant la seva afició. S’espera que la tribuna de la Nova Creu Alta s’ompli. Els socis amb el carnet actualitzat tenen accés gratuït i el preu de l’entrada és de 10 euros. També hi haurà una notable presència de seguidors espanyolistes que seran ubicats a la cantonada del Lateral per evitar complicacions.

David Català ha fet moltes proves i canvis en els dos primers amistosos, concedint minuts a tots els jugadors disponibles. Ara sembla que farà el mateix, però amb l’al·licient de veure en acció per primera vegada a Sergio Cortés, que no ha entrenat amb el grup fins a aquesta setmana pels seus problemes en un peu, i el brasiler Arthur Bonaldo, un dels fitxatges més atractius fins ara. Més difícil ho tindrà el central Alberto Trapero, que acaba de signar el contracte, procedent del Recreativo de Huelva.