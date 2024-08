La playlist de l’estiu a Sabadell

Cada estiu una nova cançó esdevé reina de les vacances i ens acompanya durant tota l’estació, tant si ho volem com no. Per aquesta raó hem decidit fer una selecció de cançons d’artistes sabadellencs i vallesans ideals per acompanyar una bona capbussada a la platja o l’hora del vermut al Passeig… Un compendi estranyament efectiu que confirma el talent de la ciutat, moment de prémer play.

Antonia Font d’Albert Pla

Iniciem el viatge amb un clàssic de la ciutat, l’icònic i incorregible Albert Pla, que ens parla d’un essencial de les vacances, agafar l’avió (en aquest cas cap a Palma). Una metacançó sobre el rock en català acompanyat del geni pianista Pascal Comelade.

Això és l’estiu de Flashy Ice Cream (feat. The Tyets)

Els Flashy presenten un hit estiuenc sense embuts acompanyats dels Tyets. Ens parlen de caletes al Mediterrani, dinars a casa els avis, estius al poble, nits que s’allarguen, llogar una camper i el Messi del Barça… Èxit assegurat.

III. Once Bitten de Ferran Rico

Toca canviar de ruta i disfrutar de la suite jazz del baixista sabadellenc Ferran Rico. Una mossegada musical que recorda els ritmes sinuosos de Wayne Shorter i els primers treballs de Kamasi Washington. Preferible acompanyar-ho amb un martini sec.

Bambina de David Lyme

Un clàssic de revetlles i festes majors arreu d’Espanya és en David Lyme. Un dels exponents de l’italodisco sabadellenc que posteriorment ha treballat amb noms com Bisbal o Rozalén. Hem triat Bambina, un retorn a un passat on regnaven els sintetitzadors.

Coses d’algú de Lòxias

Desde Castellar del Vallès se’ns colen els joveníssims Lòxias, obstinats en reviure la rumba catalana (ha estat mai morta?), la cançó escollida és Coses d’algú on la narradora reclama, el que molts de nosaltres volem durant les vacances: “una miqueta de pau”.

Sugar Mamma de Santa Salut

La sabadellenca, ara de gira al Regne Unit, destaca pels seus ritmes secs propis d’un hip-hop anterior a l’autotune (Nas, Eazy-E, NWA) i unes lletres amb missatge potent. Aquesta és una cançó d’estiu a la ciutat, però un estiu de pel·lícula de Spike Lee.

Vinya del mar de Ven’nus

La sabadellenca canta a un amor retrobat entre masies i el mar, una cançó optimista i rabiosament jove, tot i que ja en té gairebé tres anys. Un himne de la generació Z clarament influenciat pels primers sons de Frank Ocean i el treball de Ferran Palau.

Amor D’estiu de Tancat per defunció

Tanquem la llista amb un incontestable clàssic del rock sabadellenc, els Tancats per defunció. Cançó sobre el final de l’estiu i el record d’un amor trencat, les nits d’agost i l’amarga sal del mar, una oda atemporal amb ecos dylanians.