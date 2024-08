Repassem les notícies més destacades del dia a Sabadell. Què ha passat en les últimes hores a la ciutat?

Si vols gaudir de bones lectures, posa un llibreter a la teva vida. O potser no cal anar tan lluny. Ja els hem anat a buscar nosaltres perquè ens ofereixin unes quantes recomanacions per a les vacances, un període de relaxació que molta gent aprofita per llegir tot el que no ha pogut durant la resta de l’any.

En els últims quatre anys, els mesos en els quals s’han produït més entrades en habitatges aliens han estat l’agost i el juliol, tot i que el maig de 2021 i el gener de 2022 vam tenir dos pics amb set casos en les dues ocasions. Seguint les dades ens trobem amb el clàssic perill estiuenc als nostres domicilis: els robatoris i l’ocupació.

El parc de les Aigües continua en construcció, malgrat que la previsió del 2019, quan començava a prendre forma, era tenir-lo enllestit l’any 2022. Recentment, es van adjudicar les obres de les fases 4 i 5, i és que, segons apunten fonts municipals, s’ha hagut d’incorporar noves fases. “Com en altres obres planificades fa anys, hem analitzat i calia actualitzar fases per a millorar la qualitat dels espais interiors de parc i els talussos”, exposen fonts municipals, que exposen que també s’ha previst incrementar la cobertura verda i l’arbrat.

Al carrer de Marià Fortuny, al costat de la plaça de Ricard Simó hi haurà un nou mural d’un dels reporters més llegendaris de la ficció: en Tintín del mestre belga Hergé. El jove periodista ja és un vell conegut de la ciutat, aquesta nova creació serà el tercer mural d’homenatge a Tintín a la capital vallesana, obra de David Torras, conegut com a JOKE, amb la col·laboració de l’Associació Tintinaire de Sabadell. L’objectiu és consolidar Sabadell com a ciutat tintinaire.

Aquesta setmana han començat les obres d’un nou projecte dins del pla municipal Els diners als carrers. Es tracta dels treballs per construir una nova àrea de jocs infantils accessibles i adaptats a la plaça de les Illes Medes, al districte 5. La nova àrea s’ubicarà davant de l’escola Francesc Bellapart, destinada a l’educació d’infants amb diversitat funcional.