El pont del Portal Sud de Sabadell es comença a entreveure. Dues grues de gran tonatge han començat a aixecar el viaducte aquest dimarts. La infraestructura enllaçarà la C-58 amb una rotonda de 90 metres de diàmetre, amb accessos a la Gran Via, el polígon Sud-oest i Sant Pau de Riu-sec.

El viaducte és un repte majúscul per a enginyers i tècnics implicats en l’obra i presents en els treballs, que es realitzen de nit amb focus d’alta potència. La construcció es fa en horari nocturn per evitar el trànsit incessant d’avionetes de l’Aeroport de Sabadell. L’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) ha demanat que l’obra no interfereixi en les maniobres d’enlairament i aterratge. Les grues havien de treballar durant tres dies, però és probable que els treballs estiguin enllestits la matinada de dijous.

L’estructura passarà per sobre de la riereta a uns 7,5 metres d’alçada i té una longitud de 47 metres. Pesa 302 tones, l’equivalent a un avió comercial de grans dimensions, com el Boeing 747, que han arribat a Sabadell en peces prefabricades amb vehicles de transport especial.

“La col·locació del viaducte és un moment impactant a escala visual”, explica l’alcalde accidental, Eloi Cortés, que considera que el Portal Sud és una mostra que “la ciutat no s’atura a l’estiu, en ple mes d’agost”. “És una de les grans actuacions que tenim en marxa i millorarà la connexió i els accessos a Sabadell”, defensa l’actual màxim responsable polític de la ciutat.

El 80% de l’obra, executada

Les obres es troben al 80% de l’execució, detallava el departament d’Urbanisme al Diari fa una setmana. Després del pont, s’hauran de connectar els vials, asfaltar, senyalitzar i sembrar llavors als talussos perquè amb l’espai de l’entorn tingui verd. La conversió de la carretera de Bellaterra en un carril bici i per a vianants i el nou accés a l’Aeroport (fase 3) hauran d’esperar a l’any que ve i s’allargarà fins al 2026.

Les dues primeres fases de la construcció del Portal Sud –la rotonda, els vials i l’accés al Sud-oest– estaran en funcionament, segons les previsions del consistori. Els treballs han patit retards per contratemps inesperats, com la modificació en el tram de la riereta, en què s’haurà de recobrir els laterals i el fons amb pedra granítica per evitar un esfondrament en cas de pluges torrencials. Les obres hauran costat 10,7 milions d’euros en total.

Els més de 40.000 vehicles que passen cada dia per la carretera de Bellaterra utilitzaran el Portal Sud a partir d’aquesta tardor, quan la infraestructura ha d’estar en funcionament.