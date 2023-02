Les obres del Portal Sud de Sabadell, l’accés viari que connectarà la ciutat amb la C-58, estan a punt de començar. L’entrada actual a la Gran Via, que dona accés a l’aeroport i al polígon Sud-oest, està degradada i des de fa anys s’estava pendent d’una remodelació. Les actuacions, que començaran el mes vinent, inclouen la construcció d’un quilòmetre de nova carretera, amb un viaducte per salvar la riera del Riu-sec i una rotonda de 90 metres de diàmetre a dos nivells.

Els treballs tindran un cost de 6,7 milions d’euros, cofinançats per la Diputació de Barcelona, i s’executaran en dues fases. La primera i principal –la rotonda central i l’accés a la C-58– s’acabarà a mitjans de 2024, segons les previsions de l’Ajuntament de Sabadell. Caldrà esperar més per veure les millores del polígon Sud-oest, on es construirà una rotonda secundària.

El calendari i el projecte constructiu s’han presentat aquest dimecres amb la presència dels alcaldes de Sabadell, Barberà i Badia del Vallès, Marta Farrés, Xavier Garcés i Eva Menor, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, i una àmplia representació institucional, entre els quals hi havia regidors del Govern municipal i de l’oposició. Tampoc no han faltat a la cita les entitats empresarials, com els presidents de la Cambra de Comerç de Sabadell i de l’Associació dels Polígons Industrials Sud, Ramon Alberich i Josep Maria Roviras.

“Després d’un llarg procés, ho tenim a tocar”, ha celebrat l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. El Portal Sud ha suposat dues dècades de tramitació, i ha implicat posar d’acord l’Ajuntament, la Diputació i també Aena, la propietària dels terrenys on anirà la nova infraestructura. “Aquest somni ha costat tant i tant… però avui posem la primera pedra simbòlica per aquesta transformació imprescindible”, ha afegit la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín.

El Portal Sud genera interès empresarial: els agents econòmics creuen que la infraestructura facilitarà el transport de mercaderies i millorarà la competitivitat de les empreses. “Representa un punt d’inflexió per a nosaltres”, ha assegurat Josep Maria Roviras, president de l’associació que representa els polígons del sud de Sabadell –Gràcia Nord i Sud, i Sud-Oest–. En conjunt, aquests polígons facturen més de 1.000 milions d’euros en un any, el 25,1% de la riquesa generada pel sector industrial.

Que l’entrada sud està en mal estat, pateix un dèficit de manteniment i es produeixen excessos de velocitat de manera recurrent és una evidència per als agents socials i econòmics de la ciutat i el mateix Ajuntament. Sense anar més lluny, el 13 de gener es va produir un accident de trànsit mortal entre dos vehicles en aquella zona. L’alcaldessa ha assegurat que el Portal Sud servirà per “guanyar seguretat”, “dignificar” l’espai i “facilitar” l’accés a la ciutat. “Ara el més difícil és no perdre’s”, ha ironitzat Farrés.

FAQS: TOT EL QUE HAS DE SABER DEL PORTAL SUD

QUÈ S’HI CONSTRUIRÀ?

El Portal Sud és una infraestructura de nova creació. Implicarà construir una rotonda de 90 metres de diàmetre, que enllaçarà amb la carretera de Bellaterra, la C-58 i el polígon industrial a través del carrer Costa i Déu. El projecte preveu un nou accés directe elevat en la ciutat i la Gran Via i una entrada i sortida noves des de l’autopista, que creuaran la riera de Can Feu amb un viaducte.

En una segona fase de les obres, es reforçarà el col·lector de la riera de Can Feu, a banda de construir una nova rotonda als carrers de Víctor Balaguer i Costa i Deu. La Junta de Govern, de moment, ha aprovat el projecte constructiu.

QUIN ÉS EL CALENDARI DE LES OBRES?

És la gran pregunta i ara ja té resposta. El calendari de l’Ajuntament s’ha desplaçat al març del 2023, després d’una dècada de tramitacions i d’una adjudicació amb obstacles per la renúncia de la primera empresa constructora. Els treballs aniran a càrrec de l’empresa Copcisa i haurien d’estar culminades, si es compleixen les previsions, el segon trimestre de 2024. La segona fase dels treballs, de moment, no té data.

QUANT COSTARÀ?

La primera fase de les obres, que representa el gran gruix de les actuacions, tindrà un cost de 4,9 milions d’euros. La segona fase en què es preveu intervenir sobre el polígon Sud-oest costarà uns 1,8 milions d’euros més. El Portal Sud serà cofinançat entre l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona, que aporta dos milions d’euros.