Abans i després: així avancen les obres del Portal Sud de Sabadell

Aquests dies no hi ha tant de curiós mirant les obres. A ple sol, i amb temperatures properes als 40 graus, costa trobar una ànima al camí de l’aeroport a Bellaterra. A uns metres, al límit de la carretera, enginyers i tècnics treballen sense parar per construir el Portal Sud, el futur enllaç per carretera entre Sabadell i la C-58.

La infraestructura tindrà com a element central una rotonda de 90 metres de diàmetre, amb enllaços a l’autopista des de Barcelona i direcció Terrassa, un pas inferior per anar en sentit sud (C-58, AP-7) i una entrada específica al polígon Sud- oest. El 80% de les obres ja s’han executat, segons apunten fonts del Departament d’Urbanisme.

El nou accés sud de Sabadell canviarà la mobilitat de la Gran Via, constata l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés: “És una de les obres més importants dels darrers anys a la ciutat. Permetrà una circulació més fluida i segura”, exposa. La inversió econòmica total serà de 10,8 milions d’euros, aportats entre l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona.

L’entrada i sortida per la carretera de Bellaterra és la que té un volum de trànsit més elevat de Sabadell, amb 37.900 vehicles al dia. El recorregut és enrevessat, insegur i està en mal estat, amb el ferm desgastat pel volum de trànsit i males herbes als marges. L’alcaldessa defensa que els treballs eren necessaris per “dignificar” aquesta entrada a Sabadell i al polígon Sud-oest”.

Les obres avancen a temps per complir amb el calendari i poder inaugurar la infraestructura a la data prevista, la tardor de 2024, després de diversos retards provocats per contratemps inesperats.“És una obra molt complexa per les seves dimensions, per les característiques del terreny i la proximitat a la riereta i a l’Aeroport de Sabadell. Està sent tot un repte”, expliquen des del departament d’Urbanisme.

On abans hi havia horts il·legals, ara ja es pot veure la forma que tindrà la rotonda. Fa uns mesos, es va finalitzar l’excavació de terres. Així mateix, ja s’han construït els passos inferiors i el vial superior de la rotonda, s’ha reforçat el terreny i col·locat l’abalisament i protegit l’antiga carretera de Bellaterra i el lateral de la C-58. Canvis que ja es poden veure sobre el terreny.

En les últimes setmanes s’han alçat els pilars del viaducte que passarà per sobre la riereta. La setmana que ve, una grua de grans dimensions col·locarà el viaducte, que vindrà amb peces prefabricades amb camions de gran tonatge. Serà l’actuació més crítica de totes: s’haurà de fer a la nit i sota els focus per evitar el trànsit de l’Aeroport de Sabadell. Justament s’ha hagut de modificar l’obra en aquest tram. Caldrà recobrir els laterals i el fons de la riereta amb pedra granítica per evitar un esfondrament en cas de pluges torrencials. “No és cosa menor. Dit d’una altra manera, és cosa major”, que diria un conegut expresident del govern de l’Estat.

Superada aquesta actuació, l’equip tècnic de l’Ajuntament apunta que quedaran els últims passos: connectar els vials, asfaltar, senyalitzar i sembrar llavors als talussos perquè amb el temps tinguin verd. Abans d’acabar l’any, les dues primeres fases de la construcció del Portal Sud –la rotonda, els vials i l’accés al Sud-oest estaran en funcionament, segons les previsions. Faltarà la nova il·luminació, que haurà d’esperar al 2025.

Futur carril bici i per a vianants

La fase 3 tindrà lloc entre el 2025 i el 2026, i comptarà amb un pressupost de 863.000 euros. La carretera de Bellaterra es convertirà en un carril bici i per a vianants des dels barris de sud de Sabadell fins a Sant Pau de Riu-sec, un recorregut que es pot fer actualment, però és arriscat per la proximitat amb els vehicles que circulen per la carretera. Així mateix, es millorarà l’accés a l’Aeroport, es faran els treballs de jardineria i il·luminació.

El Portal Sud, punt per punt

1. Aeroport de Sabadell

La pista és a tocar de la carretera d’accés actual.

2. Ramal a Sant Pau

de Riu-sec

Els vehicles que accedeixin a Sabadell des de Terrassa o els que surtin en direcció Barcelona utilitzaran

aquest ramal.

3. Accés des de la C-58

Enllaç al lateral de l’autopista. Destinat als vehicles que vinguin des de Barcelona o els que facin el trajecte en direcció Terrassa-Manresa des de la ciutat.

4. Viaducte sobre la riera Longitud: 40 metres.

5. Rotonda principal

Diàmetre: 90 metres. Quatre accessos i sortides: Gran Via, C-58, Sant Pau de Riu-sec i polígon Sud-oest

6. Carretera actual

Passarà a ser un carril bici i un camí per a vianants.

7. Accés al Sud-oest

Es construirà una segona rotonda a la cruïlla entre Víctor Balaguer i Costa i Deu.

8. Punt de referència

Concessionari Motor Munich BMW, al límit del polígon Sud-oest.