Què et sembla el nou projecte del CE Sabadell?

Superat el mal tràngol del descens, el Centre d’Esports es va posar en marxa el passat 17 de juliol. Amb una plantilla i cos tècnic totalment nous, els arlequinats han arrencat els partits de pretemporada deixant bones sensacions. L’afició es mostra optimista i il·lusionada amb una temporada on l’objectiu serà sense cap dubte l’ascens.

Amb el número 30 del carnet, el soci Francesc Espinar és una veu prou autoritzada per parlar del Centre d’Esports. Va girar full “l’endemà de perdre la categoria a Lugo” i ara només pensa en la pròxima temporada: “s’havia de fer foc nou, com diu Lucas Viale. M’agrada el seu discurs perquè desprèn coherència i té les idees molt clares. Plena confiança en ell”. Espinar no veu un problema l’adaptació de tants fitxatges: “són jugadors que coneixen la categoria i els camps. Han volgut venir al Sabadell i també és un gran aparador per a ells”. El sabadellenc és un gran seguidor de la base i creu que “futbolistes com Pau Fernández o Morcillo tindran protagonisme. També m’agraden altres com Salamanca, Bustamante, Iván Tébar, Morral o Ustrell”. L’ascens és l’únic objectiu “sense obsessionar-se perquè el camí serà difícil”.

Un arlequinat de família i tradició és el David Aguilera que admet que “les sensacions són bones, de moment. El partit contra el Barça ‘B’ l’equip va demostrar molta solidesa i això és el que ens faltava l’any passat”. Aguilera opina que “els fitxatges que s’han fet em causen una molt bona impressió, com per exemple Rubén Martínez que té molta experiència també en categories superiors i ha de ser diferencial”. El sabadellenc destaca també les apostes per jugadors de la casa: “m’agrada que hagin renovat a Froi i a Marru i també l’aposta amb gent com Pau Fernández o Morcillo”. Aguilera té clar que l’objectiu ha de ser “competir tota la temporada per l’ascens directe”, però veu “el play-off com el mínim a assolir”.

I també és aficionat fervent del Centre d’Esports el Raúl Chao que opina que “el més important de la pretemporada és agafar automatismes. Guanyar o perdre és secundari, però les sensacions sí que són importants. L’any passat van ser molt dolentes i això es va veure reflectit al llarg de la temporada. Ara, de moment podem ser optimistes. Sobretot, amb l’energia positiva que genera el grup”. Chao es mostra satisfet amb “la feina de Viale” i reconeix que “m’han agradat Pedraza i Cámara, també tinc moltes esperances posades en Urri i Gonpi i, el fitxatge estrella, per mi, és Rubèn Martínez que ens ha de donar aquest plus”. El Raúl té clar quin ha de ser l’objectiu i assevera que “qualsevol cosa que no sigui pujar de categoria serà un fracàs”.