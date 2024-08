Violació al riu Ripoll de Sabadell: els Mossos continuen la cerca de l’autor

Els Mossos d’Esquadra mantenen oberta la investigació per una presumpta agressió sexual al voltant del riu Ripoll. Un mes després del succés, que va tenir lloc el passat dilluns 8 de juliol, la policia catalana continua treballant per detenir l’autor. Els fets es van produir a la tarda, al voltant de les 18 h, quan la víctima estava corrent per la zona i va ser atacada per un individu.

Arran del succés, els Mossos i la Policia Municipal van reforçar la seguretat en aquest indret del riu, a la zona de Sant Oleguer, que acostuma a aplegar molts esportistes que aprofiten les característiques del lloc. Alguns admetien aquests dies que la notícia els havia generat certa desconfiança a l’hora de tornar a aquest punt concorregut. En aquest sentit, però, Sabadell disposa de la Unitat del Rodal, que vetlla tot l’any per l’harmonia a la zona, amb una vigilància que en les últimes setmanes s’ha intensificat.

El cas es troba sota secret de sumari i va passar a mans de la Unitat Central de Violències Sexuals, que va fer acompanyament a la víctima. Els fets van provocar un gran ressò ciutadà en els dies posteriors, amb mostres de rebuig després que es conegués la denúncia per violació.

Més casos a la ciutat

Fins al mes de març d’aquest any, s’havien produït a Sabadell dinou delictes contra la llibertat sexual només en el primer trimestre del 2024. La xifra creix respecte al mateix període de l’any anterior, amb set agressions sexuals amb penetració (+40%) respecte al 2023.

Segons les mateixes dades de criminalitat del Ministeri de l’Interior del Govern espanyol, aquest tipus de fets van augmentar en el seu conjunt un 5,6%. L’any passat va tancar amb 108 delictes contra la llibertat sexual (+16% respecte al 2022), amb 39 casos de denúncies per violació a Sabadell.