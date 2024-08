El teu defensor: “L’ascensor del Centre Cívic de Can Rull no funciona”

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a [email protected]

L’Asunció Bosch, lectora del Diari de Sabadell, ha contactat emb El teu defensor per a reclamar a l’Ajuntament de Sabadell que repari l’ascensor del Centre Cívic de Can Rull, que està avariat. Segons ha exposat la veïna afectada, l’elevador no funciona des del passat 30 de maig. “Des de fa més de dos mesos que no funciona. Amb data d’avui això encara no està solucionat”, exposa. De la mateixa manera, Bosch apunta que “han vingut diferents tècnics” però l’avaria continua i “ja fa molt que estem així”.

D’altra banda, un altre usuari, en Juan, també lamenta que es quedin sense un servei “clau” durant aquest temps. “Hi ha gent gran o amb mobilitat reduïda que ho necessita”, afegeix. En aquest sentit, demana a l’Ajuntament que encarregui la reparació “com més aviat millor”, apunta.

A l’espera d’unes peces

La reparació s’allargarà unes setmanes. El teu defensor ha contactat amb l’Ajuntament de Sabadell i fonts municipals confimen que s’ha revisat l’ascensor i que estan a l’espera “de rebre unes peces específiques” que s’han encarregat per tal de poder efectuar-ne la reparació. Però no serà de forma immediata: “Preveiem reparar-lo tant bon punt comptem amb el material, al setembre”, exposen les mateixes fonts.

Des de l’Ajunament, però, sostenen que aquesta incidència no afecta al desenvolupament habitual de l’activitat a l’equipament. “S’ha pogut garantir el desenvolupament de les activitats del centre durant l’estiu, ja que estaven ubicades al pis inferior”, destaquen.

Des del Diari us volem recordar que podeu fer arribar les vostres peticions i denúncies a l’Ajuntament a través de l’aplicació Sabadell Espai Públic, on qualsevol ciutadà pot registrar-se i informar de qualsevol situació que tingui lloc a l’espai públic de la ciutat. El tipus d’incidència pot estar relacionada amb l’enllumenat públic, la neteja viària, la recollida de residus…

D’altra banda, també es pot contactar amb el síndic municipal de greuges, Josep Escartin, que pot intervenir en tots els àmbits on l’administració municipal hagi pogut produir una vulneració dels drets de la ciutadania. L’oficina està situada al Casal Pere Quart – Rambla, 69–, el telèfon d’atenció és el 937 26 42 11 i, també es pot contactar per correu electrònic a [email protected].