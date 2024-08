L’asfalt de la Rambla de Sabadell, estrenat fa uns dies, té un error

Fa poc més d’una setmana, el trànsit de la Rambla de Sabadell es va reobrir després d’una renovació de l’asfalt. Les obres, que han costat uns 700.000 euros, han deixat el passeig central amb aspecte espectacular, amb el vermell original. Ara bé, en els treballs han deixat un error de senyalització: al tram de Doctor Robert s’indica que la velocitat és de 30 km/h, quan realment hauria de ser a 20 km/h, ja que és plataforma única.

S’incompleix així la normativa vigent de la Direcció General de Trànsit vigent des del 2021, publicada amb la signatura del director de l’ens, Pere Navarro.

I és més: fent una cerca a Google Street View es pot comprovar que aquest tram havia estat senyalitzat amb una velocitat màxima de 20 quilòmetres per hora fa tres anys, prèvia a la reforma del Passeig de la Plaça Major. L’Ajuntament no ha indicat més detalls sobre l’error en l’execució per part de l’empresa encarregada de les obres.