Què hi fa el cotxe de Google Maps als carrers de Sabadell?

Imatge curiosa la que s’ha pogut veure aquest dijous al matí pels carrers de Sabadell. El cotxe de Google Maps, amb l’inconfusible logotip de la multinacional, ha circulat en les últimes hores per la ciutat, en una escena que no ha passat desapercebuda per molts veïns. En la imatge captada pel Diari es pot veure el vehicle al Centre, concretament, al carrer de la Salut.

Es tracta d’una visita recurrent, que es repeteix periòdicament. El cotxe fa ruta per totes les ciutats per actualitzar la situació actual dels diferents racons, per tal que els internautes que consultin l’aplicació de Google Maps puguin veure l’escenari amb la màxima vigència. Així, per exemple, si s’han fet obres o s’ha construït algun edifici, la nova actualització ja ho mostrarà. De fet, la mateixa eina precisa quina és la data en què s’han gravat les imatges que es veuen navegant per la pàgina.

El cotxe va acompanyat d’una gran càmera, visible a la part superior del vehicle, que capta cada detall amb màxima precisió. Una de les curiositats és que també grava aquells veïns que circumstancialment són en el lloc. Així, segur que un cop s’actualitzin les imatges al navegador de Google, apareixerà algun sabadellenc caminant per la ciutat mentre el vehicle enregistrava l’escena.