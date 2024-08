Quin és el millor dia per veure les llàgrimes de Sant Llorenç?

Els Perseids, popularment coneguts com les llàgrimes de Sant Llorenç, són una prolífica pluja de meteors anual que apareix al cel durant l’estiu. Es tracta d’un dels fenòmens més esperats pels amants de l’astronomia, però també per la resta de la ciutadania gràcies a la seva gran visibilitat arreu del món. Aquest fet es repeteix diverses vegades durant l’any, però varia d’intensitat. Respon a les restes que es desprenen d’un cometa quan aquest creua la seva trajectòria amb l’atmosfera de la Terra. La fricció genera una pols que es desfan i dibuixen les famoses línies lluminoses al cel.

L’expert de l’Agrupació Astronòmica de Sabadell Albert Morral explica que una de les principals claus per veure la pluja de meteors és allunyar-se de la llum. Per tant, la ciutat no és el millor lloc des d’on percebre l’espectacle visual, i recomana buscar espais apartats, més foscos. En el nostre entorn, el Coll d’Estenalles, la Mola o el Puig de la Creu són bons indrets per veure-ho en la seva màxima expressió.

Segons Morral, el millor moment es preveu el dilluns, 12 d’agost, al vespre. Amb tot, però, admet que no és l’any més favorable. “Quan n’hi haurà més serà de dia a Catalunya. Altres llocs del món ho veuran millor. A més, hi haurà lluna quart-creixent, i això il·luminarà el cel i dificultarà veure-ho”, assegura. El fet que no hi hagi lluna plena, però, manté l’esperança de gaudir de bones estampes.

Més d’un centenar per hora

Els sabadellencs que estiguin de vacances en altres punts del món també poden alçar la mirada. De fet, en els últims dies ja se n’han pogut veure, i s’espera que després de la nit del 12 se’n continuïn veient. La millor opció és trobar un lloc on poder-se estirar, per tenir en el camp de visió el màxim tros de cel possible. És, remarca Morral, un espectacle continuat i atzarós, que no permet anticipar per on apareixerà la llàgrima. Durant la nit més prolífica, s’espera que es puguin produir més d’un centenar de meteors per hora. Tot i que, evidentment, no els podrem detectar tots.

