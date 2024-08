Cinc curiositats que has de saber del pont del Portal Sud, ja construït

El pont del Portal Sud ja està construït. Els treballs per col·locar els pilars i aixecar l’estructura han finalitzat aquest dijous a la matinada. Dues grues de gran tonatge han posat les bases del viaducte sobre la riereta, que servirà com a connexió directa entre la C-58 i la Gran Via de Sabadell. Les obres de l’esquelet del pont han conclòs “amb èxit”, i ara s’haurà de culminar amb l’encofrat i els treballs del formigonatge, afirmen fonts del consistori.

L’aixecament de pont era la part més delicada de tota l’actuació, tant per les dimensions i el pes de les estructures, per les característiques del terreny i el temps, que corria a contrarellotge. El viaducte s’ha aixecat amb grues i de nit per no interferir en el trànsit aeri de l’Aeroport de Sabadell. Descobrim algunes de les curiositats i dades destacades de l’actuació amb els responsables de l’obra.

1. Quant pesa el pont?

L’estructura del viaducte té una longitud de 47 metres i un pes de 303 tones, l’equivalent a un avió comercial de grans dimensions o una balena blava adulta, l’animal més gran del món. Les peces són prefabricades i venen separades, com si fos un moble d’Ikea gegant: cada pilar pesa 20 tones, les bigues més grans, unes 40 tones, i les llindes, 45, expliquen fonts de l’obra.

2. El trasllat: com han arribat les peces fins a Sabadell?

El trasllat dels pilars i les llindes s’ha realitzat amb camions tràilers. Pel que fa a les bigues prefabricades, de 30 metres de llargada, s’han portat amb un transport especial anomenat Dollys.

3. Per què es porta a peces i no es construeix allà mateix?

Tot i que hi ha altres mètodes constructius, l’empresa encarregada de les obres ha triat el mètode prefabricat per minimitzar el temps d’execució de les obres i l’afectació a l’activitat de l’Aeroport de Sabadell. Les actuacions s’havien de fer en tres nits, però al final n’hi ha hagut prou amb dues.

4. Quins reptes suposa passar per sobre la riereta?

“El repte principal d’una obra d’aquestes característiques és l’entorn en tots els aspectes”, afirmen els responsables de l’obra al Diari. El més important de tots és la riereta i els seus riscos associats. Primer, els tècnics de l’obra han hagut de protegir els pilars del viaducte de l’aigua i, durant les obres, s’ha activat un protocol per aturar els treballs en cas de risc d’un episodi de pluges. Per sort, el temps ha acompanyat i no s’han hagut d’aturar els treballs.

5. Com són les grues que han aixecat el viaducte?

Per col·locar bigues de 40 tones i 30 metres de llargada han calgut dues grues de grans dimensions. La més gran pesa 350 tones i ha treballat des de la zona de la riera de Can Feu a uns 43 metres d’alçada, com molts edificis d’entre 10 i 13 pisos que podem trobar a l’Eix Macià. Una segona, de 160 tones, ha treballat des de la banda de Sant Quirze del Vallès.