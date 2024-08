La selecció espanyola femenina lluitarà per l’or després d’una ‘semi’ d’infart

A només una passa de l’anhelat or. La selecció espanyola femenina de waterpolo s’ha classificat per a la final dels Jocs Olímpics després d’imposar-se als Països Baixos en una ‘semi’ d’infart (14-14, 4-5) que s’ha decidit en els penals. Maica Garcia ha anotat el llançament definitiu per creure, per què no, que és l’any d’aconseguir el títol que li falta. Judith Forca ha estat clau amb cinc gols, Paula Leitón n’ha fet dos i Bea Ortiz, un. També estaran a la final Laura Ester i la sabadellenca Nona Pérez.

La selecció estatal ha sortit al partit en tromba. Anni Espar ha inaugurat el marcador i Elena Ruiz i Paula Leitón han posat el 0-3 en els primers minuts. Les neerlandeses han retallat a través de Lieke Rogge en superioritat, però la resposta ha estat ferotge. Dos gols de Judith Forca en home de més i un de Bea Ortiz a la contra han deixat un primer parcial espectacular d’1 a 6. Han buscat capgirar la dinàmica els Països Baixos amb un canvi a la porteria, Sarah Buis ha substituït la futura jugadora de l’Astralpool, Laura Aarts. I ha tingut efecte, al principi, amb un 3-1 de parcial que ha escurçat la distància.

No obstant això, ha tornat a aparèixer la canonera de Sabadell i de la selecció, Judith Forca per trencar la tendència i Elena Ruiz i Leitón han deixat una còmoda diferència de 5-10 al descans. A la represa, però, sí que ha arribat la reacció que buscaven les neerlandeses. Comandades pel fitxatge de l’Astralpool, Simone Van de Kraats, i la boia del Mataró, Vivian Sevenich, el tercer període han confirmat el canvi de tendència. Retallant la distància progressivament i confirmant les sensacions amb bones defenses, s’ha arribat als últims vuit minuts amb l’11-11, després d’un 6-1 de parcial neerlandès, entre els dubtes de les de Miki Oca.

A més, Anni Espar, Elena Ruiz i Bea Ortiz, tres de les jugadores més decisives de l’equip espanyol, amb dues exclusions. Partit nou d’un quart i el lloc a la final per decidir. Els nervis i les defenses han predominat en un inici de període molt tens. I en l’expulsió definitiva d’Espar, Lieke Rogge ha donat als Països Baixos el seu primer avantatge del duel a 4′ pel final. La resposta, immediata de Judith Forca que en una mostra de personalitat i qualitat ha posat el 12-12.

Kittylynn Joustra ha tornat a avançar les neerlandeses en una superioritat i Miki Oca ha demanat un temps mort. L’ha aprofitat Elena Ruiz que ha igualat a dos minuts. Entre els nervis i la tensió, ha aparegut Maica Garcia que amb un gol de boia pura ha retornat l’avantatge espanyol a una possessió pel final. Ha sortit la portera Laura Aarts per atacar en superioritat, i una jugada ben trenada ha permès Brigitte Sleeking igualar i enviar el partit als penals. Ha iniciat llençat la de l’Astralpool, Van der Sloot que no ha fallat. L’han seguit Bea Ortiz, Lieke Rogge, Elena Ruiz, Van de Kraats, Judith Forca, Maartje Keuning i Paula Crespí que han posat el 4-4 faltant l’últim llançament a banda i banda. Martina Terré ha aturat el penal d’Sleeking. La final, a les mans de Maica Garcia. La sabadellenca, amb nervis de ferro, ha marcat i la selecció espanyola lluitarà de nou per l’anhelat or.