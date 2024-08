L’agost, el mes amb més mortalitat de l’estiu

L’arribada de la calor suposa un moment crític per a col·lectius vulnerables, especialment els més petits i la gent gran. L’agost de 2023 va tancar amb 237 defuncions a Sabadell, convertint-se en el mes amb més mortalitat de l’estiu, per davant de juny (199), juliol (225) i setembre (212), segons dades facilitades per la funerària Torra. Si bé no es pot establir una relació directa amb la causa de la mort, l’increment de defuncions coincideix amb l’arribada de les altes i les baixes temperatures a la nostra ciutat. De fet, la grip i les seves conseqüències són habituals entre els mesos de desembre i febrer, els mesos de més mortalitat a Sabadell. I és que, segons els registres de Torra, el 2023 va tancar amb 2.958 defuncions, un 30% de les quals es van registrar a l’estiu.

Hi ha estudis que relacionen l’increment de la mortalitat amb les onades de calor. Un total de 1.772 persones van morir entre el 30 de maig i el 4 de setembre a causa de l’extrema calor que va viure’s a Catalunya l’estiu de 2022, el més calorós mai registrat al continent i que es va caracteritzar per intenses onades que van batre rècords de temperatura, sequera i incendis forestals, segons un estudi de l’Institut de Salut Global de Barcelona, en col·laboració amb l’Institut Nacional d’Investigació en Salut i Medicina de França.

Com combatre la calor?

Sabadell ha ampliat la xarxa de refugis climàtics -més d’una vintena-, amb l’obertura del Casal Cívic i Comunitari Sabadell Torre-romeu. A banda, en col·laboració amb Aigües de Sabadell, la ciutadania disposa de nous punts d’aigua -més de 200 fonts, algunes reparades en els darrers mesos-. La Generalitat de Catalunya, de fet, també demana “no minimitzar els riscos” de l’onada de calor i prendre “precaucions i prevencions”. Cal evitar, entre d’altres, exposar-se a les hores de més sol, evitar esport a les hores més caloroses i hidratar-se habitualment.