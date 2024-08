Entrevista a JOKE: “És un honor poder fer aquest mural a la ciutat”

L’artista encarregat de la creació del nou mural de Tintín, situat al carrer de Marià Fortuny al costat de la plaça de Ricard Simó, concediex una entrevista al Diari de Sabadell per parlar d’aquesta tercera incursió del reporter belga a Sabadell, de l’obra d’Hergé i la seva connexió amb la ciutat.

Què representa el mural? Per què s’està fent?

Estem fent el mural pel 60è aniversari del primer còmic de Tintín en català, que va ser Les joies de la Castafiore, per aquesta a la part central de l’obra hi tenim el personatge de la cantant d’òpera, la Castafiore.

Com et sents al fer aquest mural a Sabadell? A més a més, després dels murals d’en Werens una figura clau del grafiti a la ciutat.

Des de petit jo veia que a la ciutat hi ha un gran amor pel Tintín i ja s’havien fet altres murals molt interessants del personatge. Personalment, és un honor poder portar un de nou a Sabadell. Intento seguir una mica aquest camí creatiu de la ciutat, on el còmic i l’art són molt potents.

D’on surt la idea de representar cadascun dels còmics d’Hergé amb un quadre diferent?

En primer lloc, a mi des de l’Ajuntament em van proposar la idea de fer un mural del Tintín en aquesta paret situada al costat de la plaça de Ricard Simó, llavors jo vaig decidir repartir en els quadres les diferents històries del personatge. Si et fixes bé és un mural de Tintín però sense Tintín. No surt representat en cap lloc, el que veiem són les seves històries. Està fet perquè els fans del reporter belga vagin endevinant cadascun dels còmics representats segons els quadres.

Quin és el teu còmic de Tintín preferit?

De petit els vaig llegir tots i és molt difícil escollir un només, però crec que pel tema més artístic, em sento molt atret pels dibuixos de L’estel misteriós, situat a la cantonada del mural.

I dels quadres què estàs fent tens cap preferit? La Castafiore òbviament és la creació més complicada, no?

La Castafiore és la part central del mural, la representació que ocupa més espai i l’únic personatge que hi surt representat. La seva dificultat és major que la resta, però tampoc em puc decidir per un. Tots tenen els seus detalls i el seu què, sigui pels colors, forma o allò que representen.

Parla’ns una mica de tu, qui és JOKE?

Jo fa molts anys que pinto, potser arriba als quinze anys que ho faig. Vaig estudiar belles arts i m’agrada molt l’expressió artística. Avui dia m’interesso més pel disseny gràfic, però clar el grafiti sempre el tinc present com a eina i com a tècnica per crear. Ara mateix, estic molt content de poder fer un mural així. Durant molt temps he fet murals i tallers a Barcelona, però sóc de Sabadell de tota la vida i per a mi és un honor poder fer aquest mural a la ciutat.