Puigdemont, Illa i el Mago Pop ‘reapareixen’ junts amb accent sabadellenc

L’actualitat política de les últimes hores a Catalunya i al conjunt de l’Estat ha arribat marcada per la investidura de Salvador Illa en el retorn fugaç de Carles Puigdemont a Barcelona. Després de la tensió viscuda durant la jornada, l’humorista sabadellenc Oriol Cruz va voler aportar el seu característic to divertit per repassar els últims fets amb gràcia.

Amb un vídeo a les seves xarxes socials, Cruz va despertar la rialla dels seus seguidors amb la imitació de Carles Puigdemont. En el ‘gag’ també es ‘cola’ el Mago Pop i fins i tot hi ha temps perquè Salvador Illa reclami el protagonisme i l’atenció dels ciutadans després de ser escollit president.

En poques hores, la divertida publicació s’ha omplert de comentaris de gent que ha esclatat a riure amb les imitacions del sabadellenc. El vídeo ha arribat a més de 18.000 usuaris a X.