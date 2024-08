Salvador Illa, president de la Generalitat

Jornada insòlita en la política catalana. La investidura de Salvador Illa al Parlament de Catalunya ha estat marcada per la tensió i incertesa desencadenada minuts abans de l’inici del ple, amb el retorn al país de l’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que posteriorment ha desaparegut del mapa. La situació ha provocat nerviosisme i una allau de reaccions que han portat els Mossos d’Esquadra a desplegar una ‘Operació Gàbia’ per detenir-lo, a hores d’ara, sense èxit.

Mentrestant, a l’hemicicle ha continuat el debat per convertir el candidat socialista en el nou president del Govern català, no sense l’amenaça d’aturar la cita sobrevolant la cambra davant l’escenari a l’exterior. Finalment, Illa ha estat proclamat 133è president de la Generalitat en primera volta, amb la suma dels 68 vots del PSC, ERC i comuns, majoria absoluta.

Sabadell, clau en les eleccions

En clau local, Sabadell ha esdevingut un dels motors per entendre l’arribada d’Illa al càrrec. El PSC es va imposar a les eleccions al Parlament de Catalunya del passat 12 de maig a Sabadell amb contundència, obtenint un 32,5% dels vots, per sobre dels resultats dels anteriors comicis. La ciutat es consolidava així com a feu socialista, després de les victòries a les eleccions generals, municipals i, de nou, a les autonòmiques.

De fet, Illa aconseguia el suport de la majoria de barris de la ciutat. Exceptuant els districtes 1 i 2, amb triomf ‘juntaire’, el PSC s’imposava en la resta de zones.

Més enllà de les negociacions dels últims mesos i de l’enrenou que ha acompanyat la investidura aquest dijous, Salvador Illa ha apel·lat a l’entesa entre les parts per tirar endavant la legislatura que comença. En el seu discurs inicial, ha agraït el “sentit de país” a l’hora de negociar els dos acords per a investir-lo. Segons ha dit, ERC i els Comuns seran els seus “interlocutors preferents”. A més, ha aprofitat per reconèixer el “llegat” que li ha deixat l’encara president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès: “li dic amb sinceritat, em trobo un país millor del que vostè es va trobar en l’inici de la legislatura”. Illa ha remarcat que té intenció de “dialogar amb tothom” menys amb l’extrema dreta, que “professen discursos d’odi”.

Què passarà amb infarestructures com la ronda Nord?

El primer secretari del PSC no ha entrat a detallar punts concrets de les polítiques que preveu implementar, però sí que ha assegurat que prioritzarà els pactes amb republicans i comuns durant la legislatura. Un posicionament que permet posar sobre la taula qüestions d’interès sabadellenc, com la futura ronda Nord.

Així, segons va remarcar la coordinadora dels Comuns, Jéssica Albiach, l’acord entre les dues formacions tanca la porta a un allargament de la B-40 fins a Granollers, un fet que deixa també un escenari desconegut sobre què passarà amb la ronda Nord, que hauria d’arribar fins a Castellar. La postura contradiu el plantejament que el propi Salvador Illa havia exposat mesos abans en una entrevista al Diari de Sabadell, on destacava la seva voluntat d’impulsar la connexió per carretera entre els dos Vallesos.

Sigui com sigui, Illa ha dit que es vol centrar en l’impuls de les infraestructures catalanes i, especialment, en la connexió del transport públic, una de les grans preocupacions arreu del territori vallesà. En paral·lel, també pretén posar el focus en l’educació per “capgirar-ne els resultats” obtinguts en els últims mesos. Tot plegat, amb el medi ambient, la cohesió social i el desig d’aconseguir consensos com a grans eixos del seu programa.

En aquest sentit, Illa ha reclamat que la llei d’amnistia s’apliqui de manera “àgil, ràpida i sense subterfugis” per aconseguir la “normalització plena” de Catalunya. L’objectiu és fer possible “el restabliment íntegre de la totalitat de drets civils de tots els ciutadans i de totes les formacions polítiques”. A més, el líder socialista ha demanat “respecte a la divisió de poders” i “al poder legislatiu”, en una jornada marcada pel desplegament policial per trobar Carles Puigdemont.

En qualsevol cas, s’obre ara un nou escenari, en què Sabadell –amb Marta Farrés com a alcaldessa– i la resta de municipis de la comarca tornaran a posar sobre la taula deures pendents que des del món local demanen abordar amb celeritat i eficiència.