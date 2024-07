Els comuns han presentat un pacte amb el PSC per a la investidura de Salvador Illa. L’acord, anunciat per la coordinadora del partit Jéssica Albiach, explicita que en aquesta legislatura no s’impulsarà l’allargament de la B-40 fins a Granollers. La qüestió, però, contradiu la postura del mateix Illa, que en una entrevista al Diari de Sabadell el passat mes de maig.

El candidat a la presidència de la Generalitat va afirmar aleshores que la seva intenció era tirar endavant amb el projecte. “Vull ser clar: si soc president, faré el Quart Cinturó sencer, des de Terrassa fins a Granollers, i es farà per fases, i d’aquesta manera poder unir el Baix Llobregat, els Vallesos i el Maresme”, va expressar.

Què inclou el pacte?

De la mateixa manera, el document també explicita que el Govern català “no facilitarà” macroprojectes com el Hard Rock. Més enllà d’aquestes dues grans infraestructures, l’entesa inclou altres punts com la construcció de 50.000 nous pisos d’habitatge protegit, un règim sancionador per a la llei de regulació del preu dels lloguers i un pacte per modificar la llei espanyola d’arrendaments urbans. També contempla la recuperació progressiva de la sisena hora i la gratuïtat de l’etapa 0-3 durant aquesta legislatura. Deures sobre la taula en matèria educativa.

Albiach ha subratllat que és un pacte només per a la investidura i ha celebrat que és “molt ambiciós”. De moment, l’acord ja l’ha validat el Consell Nacional del partit amb 124 vots a favor i 2 abstencions.

A l’espera d’ERC

La sintonia entre els dos partits arriba a les portes de la consulta a la militància d’Esquerra Republicana aquest divendres després que el partit presentés un preacord per donar el ‘sí’ a Salvador Illa. En cas de tenir el suport dels militants republicans, el primer secretari del PSC veuria com s’aplana al camí per liderar un nou Govern català.