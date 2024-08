La meitat de la llum punxada a Sabadell s’utilitza en plantacions de marihuana: els cultius van sostreure quatre milions de kWh a Sabadell el 2023, segons Endesa, l’equivalent al consum de 1.202 habitatges en tot un any, com tot el barri de la Planada. La majoria de les plantacions són indoor. S’amaguen en cases i naus aïllades, i també en habitatges contigus i blocs de pisos, fet que suposa una“amenaça per a la seguretat dels veïns”, avisa la companyia elèctrica.

El frau elèctric del cànnabis va créixer un 42% a Sabadell entre 2022 i 2023, per sobre de la mitjana dels municipis de la rodalia (+9%). Els Mossos d’Esquadra van desarticular tretze cultius que, a banda de constituir un risc per a la salut pública, tenien la llum punxada. Només l’any passat, la policia catalana va trobar 1.750 plantes en cultius il·legals.

El mateix 2023 es van interceptar tres plantacions a Barberà del Vallès, i unes altres cinc a Castellar. Al municipi veí, vuit de cada deu kWh sostrets es van destinar al cànnabis, informa Endesa. Encara dins del Vallès, el frau vinculat a la droga es dispara a Sant Cugat (+8.585%), que supera les xifres de Sabadell, segons les dades facilitades per l’elèctrica a partir dels cultius intervinguts per la policia autonòmica.

La col·laboració estreta entre l’elèctrica i els Mossos d’Esquadra permet detectar els casos més flagrants. Si Endesa troba un consum anòmal, avisa la policia catalana. De la mateixa manera, quan l’Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos intercepta una plantació, fa l’avís a la companyia perquè calculi l’import defraudat i així es pugui imputar el delicte.

En mans de grups organitzats

Fa anys que Catalunya s’ha convertit en el viver de la marihuana d’Europa, una situació que inquieta i mobilitza els Mossos. Fonts de la policia catalana ubiquen el boom de les plantacions a Sabadell l’any 2013. Des d’aleshores, el negoci ha passat de la improvisació a la sofisticació, i d’estar en mans de quatre gats fins a implicar grans estructures criminals del país i estrangeres.

El 2023, la policia catalana va desarticular 13 organitzacions i 39 grups criminals a tot el país, que desencadenen altres situacions de risc: hi va haver 87 narcoassalts relacionats amb la marihuana i vuit amb l’haixix només l’any passat. En el 43% de les intervencions es van trobar armes de foc. El negoci de la droga també deixa vides pel camí: 12 homicidis consumats, un homicidi per imprudència greu i cinc temptatives, el 2023.

“Va començar per cultius més petits fins a passar a plantacions a gran escala”, corroboren des de Mossos. Hi ha menys casos sota investigació, però aquests són més complexos i necessiten “més temps i recursos”, indiquen. Les plantacions també són més enrevessades, amb sistemes d’il·luminació, climatització i ventilació que necessiten grans quantitats d’energia. “Cal més infraestructura, però és un negoci més rendible que la cocaïna o l’haixix”, expliquen fonts dels Mossos. L’electricitat necessària s’obté punxant la llum, i aquest “consum fantasma” suposa un “pic insuportable per a la xarxa”, afegeixen des d’Endesa.

Bona ubicació i una llei laxa, les claus

La ciutat i els dos Vallesos han esdevingut un lloc ideal per a instal·lar cultius de cànnabis: hi ha connexions per carretera –tenen via directa a la C-58 i a l’AP-7– i disposen d’espai –hi ha molts polígons industrials on es poden trobar naus grans i en desús per un preu assequible. Una de cada cinc naus industrials de Sabadell està buida, segons dades de l’Ajuntament. “És una posició estratègica i com que si t’enganxen no et passa pràcticament res, hi ha hagut un efecte crida”, indiquen des de Mossos.

Justament, tant la policia com Endesa coincideixen que el principal factor que explica el boom del cànnabis és que la llei a Espanya és massa laxa. La marihuana no és una droga dura i, per tant, plantar-ne “surt barat penalment”, expliquen des de la policia autonòmica. En concret, el Codi Penal estableix penes d’un a tres anys de presó, per sota d’altres drogues com la cocaïna.

En paral·lel, el frau elèctric tampoc comporta grans conseqüències. Punxar la llum és un delicte lleu amb una pena de multa, “a diferència de països com França, Alemanya, Portugal o Itàlia, on es considera un delicte greu que pot comportar penes de presó”, apunten des de la companyia elèctrica, que lamenta que el negoci del cànnabis impliqui un “escàs risc econòmic” i afavoreixi “una alta taxa de reincidència”.