“Aquest estiu trigaré mitja hora a arribar al CAP”

Retallades d’horaris als Centres d’Atenció Primària (CAP), menys personal i un consultori tancat aixequen crítiques veïnals a barris de Sabadell. Tres centres es veuen especialment afectats: el CAP Can Rull obrirà unes hores durant els matins del mes d’agost. El CAP Can Llong ho farà a les tardes. Però els veïns que surten més mal parats són els del Poblenou que, un any més, es queden sense el seu Consultori Local i s’hauran de desplaçar al de Torre-romeu.

I no només es viu una reducció horària: l’Institut Català de la Salut (ICS) va demanar a alguns Centres d’Atenció Primària (CAP) que redueixin les substitucions d’estiu per les vacances dels professionals sanitaris atesa la situació econòmica actual vinculada a la pròrroga pressupostària.

“Els CAP no poden estar sota mínims, és un servei bàsic”, lamenta Manuel Navas, president de la Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS). L’entitat preveu convocar diferents manifestacions i mobilitzacions a la ciutat per la millora del servei al consultori local del Poblenou: “Han de complir amb les millores que es van acordar”, reclama Navas.

El Poblenou, el més afectat

El consultori del Poblenou tanca cada any per estiu. “Ara, trigaré 30 minuts caminant per a arribar al CAP de Torre-romeu. És una bogeria per una persona de la meva edat”, exposa la Júlia –nom fictici per conservar l’anonimat de la veïna—, que és pacient recurrent del consultori local. “Un servei així hauria d’estar obert, ens fa molta falta”, afegeix.

El consultori del Poblenou va tancar el mes de març de 2020, a causa de l’esclat de la pandèmia. Fins al 3 de maig de 2021, no va reobrir de forma parcial. Està pensat per a fer-hi el control i seguiment de malalts crònics i per a cures, però la majoria d’atencions es deriven al CAP la Serra, a Torre-romeu, que es troba a mitja hora a peu del barri, cinc minuts a cotxe i 17 en transport públic. I és que el Consultori Local del Poblenou romandrà tancat fins al 31 d’agost.

També els pacients de Can Rull i a Can Llong hauran de fer un recorregut extra, fins al 30 d’agost. Els veïns de Can Rull i Can Llong s’hauran de desplaçar d’un barri a un altre, segons l’horari: els matins al CAP Can Rull i a les tardes al CAP Can Llong.

“Si tenim una urgència, haurem de sortir del barri i agafar el cotxe. La gent gran no ho té tan fàcil”, exposa Lucía Lamiel, veïna de Can Llong. A Can Llong, hi ha molts nens, amb una taxa d’envelliment de 47 persones de 65 anys i més per cada 100 persones de menys de 15 anys. A Can Rull, la població és més gran, amb una taxa de 142. “Són dos col·lectius de risc, els serveis haurien d’estar garantits”, diu Lamiel.