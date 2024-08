Els ‘Hispanos’, amb tres sabadellencs, es pengen el bronze olímpic

Ahir, les sabadellenques del waterpolo femení es penjaven un històric or i avui ha estat el torn dels ‘Hispanos‘, que han aconseguit un treballat i meritori bronze olímpic. La selecció espanyola s’ha imposat a Eslovènia (23-22) en un partit molt igualat i competit que no s’ha decidit fins als últims instants. Els sabadellencs Aleix Gómez, Ian Tarrafeta i Dani Fernández es pengen el bronze a París i culminen un torneig de gran nivell, portant el pes golejador de l’equip en la majoria de partits. En el duel pel tercer lloc, Gómez ha fet cinc gols i Fernández, dos.

Ha començat dominant l’equip espanyol que ha obert el marcador a través d’Aleix Gómez en un llançament de set metres. Agustín Casado ha posat el 2-1 i a partir d’aleshores, els eslovens han capgirat i han començat a mantenir rendes curtes d’un gol, en un inici poc golejador a banda i banda. El canvi de tendència que ha tornat el lideratge als ‘Hispanos’ ha arribat quan el conjunt balcànic s’ha escapat amb el 4-6. Aleshores han reaccionat els de Jordi Ribera i amb un parcial de 6-2 han recuperat l’avantatge (10-8). No obstant això, s’ha refet de nou Eslovènia que ha aconseguit igualar el duel al descans convertint un penal sobre la botzina (12-12).

A la segona meitat, mateixa dinàmica. Els ‘Hispanos’ es posaven amb un o dos gols d’avantatge, però els eslovens aconseguien igualar constantment les rendes. I, de fet, han tornat a posar-se al capdavant a nou minuts pel final culminant una pèrdua de pilota en l’atac espanyol (19-20). Però, en el moment més delicat, ha aparegut el de sempre, Aleix Gómez, que amb dos gols consecutius ha capgirat la dinàmica i el domini en el marcador quan faltaven només cinc minuts.

Abel Serdio ha posat el 22-21 i els ‘Hispanos’ han vist com havien d’afrontar dos dels tres últims minuts en inferioritat. Ha desaprofitat el seu primer atac amb home de més Eslovènia i, a la contra, Alex Dujshebaev ha posat els dos gols de diferència. Ha retallat des dels cinc metres l’equip balcànic i, a 30 segons pel final, en una polèmica jugada on Aleix Gómez ha acabat lesionat i reclamant penal, els àrbitres no han sancionat l’acció, ni tampoc l’han revisat. A l’últim atac del partit, Gonzalo Pérez de Vargas ha estat providencial per aturar el llançament i certificar un treballat i merescut bronze per a l’handbol espanyol, que repeteix la posició de Tòquio.