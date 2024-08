Les notícies destacades del dia a Sabadell

Què ha passat a les últimes hores a Sabadell? Repassa les notícies destacades del dia a la ciutat.

La selecció espanyola s’ha imposat a Austràlia (9-11) en una final gestionada a la perfecció que les de Miki Oca han decidit als dos últims quarts. Les sabadellenques Maica Garcia, Judith Forca i Nona Pérez, i les jugadores de l’Astralpool, Bea Ortiz, Paula Leitón i Laura Ester es pengen l’or després d’uns Jocs Olímpics immaculats.

La setmana al país ha estat molt marcada per la investidura de Salvador Illa, i tot el que l’ha envoltat. Aquest dissabte, Illa s’ha convertit oficialment en el 133è president de la Generalitat de Catalunya després de la presa de possessió al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat. L’acte ha començat amb la lectura del reial decret de nomenament per part de Josep Rull, president del Parlament i tot seguit Salvador Illa ha promès el càrrec i Pere Aragonès li ha imposat la medalla de la institució. Centenars de persones s’han aplegat als afores de l’edifici amb opinions i crits de tota mena.

Tothom que passa pel carrer de Marià Fortuny durant aquests últims dies es veu obligat a girar el cap per observar el nou mural que hi ha. Observant els vianants que circulen per la zona te n’adones que la gran majoria després de fixar-se en algun dels preciosos quadres de Tintín que hi ha representats, esbossa un somriure o com a mínim canvia una mica la cara. Ja sigui per la bellesa del mural, perquè trenca una mica amb la monotonia de la ciutat o fins i tot perquè li retrotrau a un moment de la seva vida quan l’única preocupació que tenia era gaudir dels còmics d’aquest adorat reporter belga que tant furor causa a la ciutat.

L’associació de propietaris i empresaris de Can Roqueta reclamen més seguretat i vigilància policial a la zona després de patir robatoris i incidents a la zona com ara la crema d’un camió, tal com anuncien. Els empresaris s’han posat en contacte amb els Mossos d’Esquadra i demanen als cossos policials –també a la Policia Municipal de Sabadell– més vigilància a la zona, especialment durant aquest mes d’agost: “Baixa l’activitat productiva per vacances i, per tant, les empreses estan més exposades”, expressen en un comunicat.

Retallades d’horaris als Centres d’Atenció Primària (CAP), menys personal i un consultori tancat aixequen crítiques veïnals a barris de Sabadell. Tres centres es veuen especialment afectats: el CAP Can Rull obrirà unes hores durant els matins del mes d’agost. El CAP Can Llong ho farà a les tardes. Però els veïns que surten més mal parats són els del Poblenou que, un any més, es queden sense el seu Consultori Local i s’hauran de desplaçar al de Torre-romeu.