Sabadell ja escalfa motors per viure una nova edició de la Festa Major. Donant continuïtat al camí iniciat l’any passat, la celebració tornarà a tenir l’accessibilitat com un dels eixos per poder gaudir del conjunt de propostes del programa. Entre les diferents accions, tots els espais de la celebració amb activitats organitzades per l’Ajuntament seran accessibles per a persones amb Mobilitat Reduïda (PMR). Hi haurà un espai reservat per a PMR a l’escenari de l’Eix Macià, com també a la plaça de Sant Roc i enguany, també, a la plaça del Vallès. Així mateix, a la fideuà hi haurà una zona de servei adaptada a persones amb capacitats diverses.

Entre les novetats, el Seguici Festiu de cloenda de Festa Major inclourà un tram sense impacte sonor per a persones amb hipersensibilitat sensorial i la Fira d’atraccions amplia l’horari destinat a aquests ciutadans i ciutadanes. Es tracta de franges horàries en què els llums estroboscòpics i els sons s’apaguen: dijous 5 de setembre, de 20 a 22 h; diumenge 8 de 12 a 14 h i de 17 a 18 h; i dilluns 9, de 12 a 14 h i de 17 a 18 h.

Les sessions del Pati de Contes que es fan a l’Arteneu i a la Casa Duran seran amb contes inclusius amb elements sensorials i a la Casa Duran hi haurà sessions amb traducció a la llengua de signes. Activitats com la presentació del Seguici, el Pregó i la Cercavila de Festa Major comptaran també amb traducció en llengua de signes.

D’altra banda, a l’espai Enlaire d’arts escèniques de la plaça de Frederic Mompou, hi haurà espai reservat per a cotxets d’infants. I enguany s’hi suma també l’Estruch. Precisament l’Estruch acollirà en el marc de la Festa Major un concert dels Cracs d’ANDI, un grup de música format per artistes amb capacitats diverses.

En definitiva, es tracta d’acostar la festa a tots els col·lectius i garantir que la celebració sigui plena per a la ciutadania.