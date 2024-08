Festa Major 2024, més enllà dels concerts

Deixant de costat els concerts, la Festa Major 2024 ens porta un seguit d’activitats diverses. Cal destacar tot el conjunt d’actes relacionats amb la cultura popular i tradicional, per exemple, la Cercavila de Gegants, que manté el canvi que es va iniciar l’any passat de fer-ho durant el diumenge per permetre una major assistència del públic.

També tenim activitats desenvolupades durant la Festa del 2023, com són: el Correfoc infantil, la Cercavila de bèsties i el conjunt d’exposicions en relació amb els Gegants i la cultura popular, eix central d’aquest tipus d’activitats. Es podrà gaudir d’altres actes tradicionals de la Festa Major al llarg dels anys com són: La Cercavila de Festa Major, el Seguici de cloenda de la Festa Major, la Jornada Castellera, els Versots, el Ball de la Bola, les Sardanes o les Havaneres.

Activitats esportives

Continuant amb altres activitats allunyades dels espectacles musicals, apareixen els actes esportius que en aquesta ocasió són més d’una quarantena. El bàsquet 3×3 es farà el dissabte a la plaça de la Sardana, s’ampliaran el nombre de pistes per acollir més esportistes i al matí podran competir els més petis de la família. El diumenge de Festa Major es podrà gaudir d’un clàssic d’aquestes dates com són les curses populars de cinc i deu quilòmetres, amb millores al recorregut per facilitar el terreny als corredors. També es gaudirà del retorn de la Pedalada Popular durant el dilluns de Festa Major, amb un nou recorregut allargat i un desnivell assolible per tots els participants.

Recalcar com vint-i-set entitats esportives de la ciutat s’encarreguen d’organitzar trenta-vuit activitats diferents, campionats i tornejos de diferents esports com l’esgrima, l’esquaix, el tenis, bàsquet… També es faran classes obertes i tallers de hip-hop, aikido, ioga, tir, jocs de futbol 3×3, escalada, tenis-taula, defensa personal per a dones, salsa, bachata, body-combat, zumba i dansa urbana. A més a més d’un seguit de gimcanes i trobades d’esports individuals. En conclusió, la pròxima Festa Major disposarà d’una àmplia quantitat d’accions i actes més enllà dels ja ben coneguts espectacles musicals.