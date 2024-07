Festa Major Sabadell 2024: consulta totes les novetats

Carrers i places d’arreu de la ciutat es tornaran a omplir del 6 al 9 de setembre amb la Festa Major de Sabadell 2024. Entre els principals atractius, la ciutat comptarà amb Els Catarres, Juan Magán, els OBK, Ladilla Rusa i propostes com el Vaparir Tour de Flaixbac. “És una festa per a tothom”, ha expressat l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, aquest dilluns a la tarda al Teatre Principal durant la presentació d’actes de la celebració. Coincidint amb el nomenament de Sabadell com a capital de la cultura catalana 2024, Farrés destaca que enguany “s’ha impulsat encara més el talent sabadellenc, de quilòmetre zero”.

Les nits de festa major Sabadell podrà gaudir de les actuacions dels grups de la Coordinadora de Músics de Sabadell. Divendres arribarà el concert d’OBK, seguit del Vaparir Tour. Dissabte, actuaran Juan Magán, Ladilla Rusa i DJ Maadraasso i diumenge Els Catarres, Figa Flawas i DJ Trapella. Les actuacions a l’EspaiConcert de l’Eix Macià les tancarà dilluns Hotel Cochambre, amb el ball de fi de Festa.

Com a trets a destacar, s’ha potenciat la programació infantil i familiar amb propostes com el concert de Xiula a l’Estruch, i es continua apostant per les activitats i el talent de quilòmetre zero, amb l’impuls d’entitats i artistes locals, coincidint amb l’any en què Sabadell és Capital de la Cultura Catalana. “Esperem una gran afluència de gent de Sabadell i altres municipis per l’atracció dels concerts”, exposa l’alcaldessa.

Es mantenen al programa clàssics com la Cercavila de Festa Major, la Jornada Castellera, els Versots, el Ball de la Bola, les Sardanes i les Havaneres. D’altra banda, el programa esportiu de la festa comptarà amb més d’una quarantena de propostes: 27 entitats esportives organitzen un total de 38 activitats.

Com és habitual, enguany es repartiran 20.000 mocadors de festa major–una moció que es va aprovar a petició d’ERC, que reclamava ampliar el nombre de mocadors–, i es podran trobar als centres cívics i al 010.

Una quinzena d’ubicacions

I és que aquest any la festa es concentra a una quinzena de punts diferents: el principal canvi és que les barraques –una activitat no institucional– tornaran aquest any al carrer dels Emprius, a l’esplanada del campus de la UAB de Sabadell. L’Eix Macià continuarà sent l’epicentre dels grans concerts, tot i que també acollirà la Fira d’Atraccions i al Parc de Catalunya també s’hi duran a terme algunes activitats, entre les quals la Fideuà, com és tradició.

A la plaça de Sant Roc se celebraran propostes prèvies al pregó, a banda del pregó i l’espectacle inaugural, on s’impulsarà el talent local amb el show Cop de Rock, del teatre Sant Vicenç. També acollirà activitats de cultura popular i tradicional i la Jornada Castellera. Entre els concerts en aquest espai, hi actuarà Joana Serrat, la Banda de Música, els D’Kantaka i dilluns serà el torn del Concert de Corals. Pel que fa a la plaça del Dr. Robert, s’hi portaran a terme activitats de cultura popular i altres propostes tradicionals de la Festa.

A la plaça de l’Argub hi haurà el Festival de Cultura Urbana. Les propostes d’aquest àmbit es potencien en aquesta edició. La plaça de Frederic Mompou es manté com a escenari de la mostra d’arts escèniques a l’aire lliure Enlaire. D’altra banda, a la plaça de la Creu Alta hi haurà diferents propostes de música jove en el marc del SAM Fest Sabadell Acció Musical i del SAM Fest Electrònic El Templo i diferents activitats de cultura popular i tradicional. També altres escenaris com la plaça del Gas, la plaça Vallès, la plaça de les Dones del Tèxtil, l’Estruch , el Casal Pere Quart i la Casa Duran.

En aquest sentit, s’ha habilitat un dispositiu de seguretat, a banda dels punts lila per a prevenir violències i agressions.

Transport públic nocturn i gratuït

Durant la Festa Major, el transport públic es reforçarà amb línies especials d’autobús urbà nocturn gratuït i un servei nocturn fins a Barcelona i interurbà B1 i B2, N61, N64 i N65. A banda, la Generalitat de Catalunya posarà a disposició de la ciutadania un tren per hora i sentit de la línia S2 d’FGC.

Aposta per l’accessibilitat

Donant continuïtat al camí iniciat l’any passat, aquest 2024 es vetllarà molt especialment per afavorir l’accessibilitat al conjunt d’activitats. Entre les diferents accions, tots els espais de la Festa amb propostes organitzades per l’Ajuntament seran accessibles per a persones amb Mobilitat Reduïda (PMR). Hi haurà un espai reservat per a PMR a l’escenari de l’Eix Macià, com també a la plaça de Sant Roc i enguany, també, a la plaça del Vallès. A la fideuà hi haurà una zona de servei adaptada a persones amb capacitats diverses.

Entre les novetats, el Seguici Festiu de cloenda de Festa Major inclourà un tram sense impacte sonor per a persones amb hipersensibilitat sensorial. La Fira d’atraccions també comptarà amb horari sense llums i sons.

Una altra de les novetats seran els patis de contes sensorials a l’Arteneu.

A activitats com la presentació del Seguici, el Pregó i la Cercavila de Festa Major es comptarà amb traducció en llengua de signes, així com en algunes sessions de contes a la Casa Duran.